Soudan: Le CST réaffirme sa détermination à s'attaquer à la situation économique du pays

Le Conseil de souveraineté de transition a tenu aujourd'hui une réunion au Palais présidentiel, sous la présidence du lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan.

La réunion a porté sur plusieurs questions nationales et dossiers prioritaires relatifs aux secteurs économique, sécuritaire et des services.

La réunion a examiné l'état des services de base et les efforts déployés par l'État pour relever les défis économiques, en mettant l'accent sur les mesures visant à stabiliser le taux de change des devises étrangères et à atténuer son impact sur les conditions de vie des citoyens.

Le Conseil a souligné l'importance d'accélérer la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité et de mener à bien les processus d'intégration conformément aux plans établis.

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La réunion a également porté sur le processus de dialogue soudano-soudanais et a réaffirmé son soutien à toutes les initiatives nationales visant à parvenir à un consensus entre les citoyens soudanais et à l'élaboration d'une vision nationale partagée, au service des intérêts du pays.

Par ailleurs, le Conseil s'est dit rassuré quant aux progrès des opérations militaires et à la situation sécuritaire sur les différents fronts, et a salué les efforts déployés par les forces régulières pour protéger la nation et ses citoyens.

Le Conseil de souveraineté a appelé les citoyens à ne pas se laisser influencer par les rumeurs et les campagnes médiatiques trompeuses visant à semer la panique et la confusion au sein de la population, soulignant l'importance de s'informer auprès de sources officielles et de rester au fait de l'actualité.