Guinée: L'ancien gouverneur de la Banque centrale condamné en appel pour détournement de fonds

Après un procès fleuve entamé fin 2024, l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Guinée Ibrahima Chérif Bah à l'État guinéen a été condamné à une peine de prison ferme et au remboursement de plusieurs millions de dollars frauduleusement sortis des guichets de la banque centrale sans laisser de traces par la chambre des appels de la CRIEF.

Poursuivi pour des faits de détournements présumés de deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux et d'abus de fonction, l'ancien gouverneur de la banque centrale de Guinée a été reconnu coupable et condamné à cinq ans de prison ferme par contumace.

Il doit en outre rembourser 10,5 millions de dollars sortis des caisses de la BCRG pendant qu'il était gouverneur sans laisser de traces et au paiement d'une amende de 5 milliards de GNF à l'État et la confiscation de ses biens.

Ibrahima Chérif Bah qui vit à l'étranger pour raison de santé selon sa famille depuis 2020 a été gouverneur de la banque centrale de 2005 à 2010.

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Son absence répétée du pays a conduit la CRIEF à le juger sans sa présence et, après sa condamnation ce 23 juin, la cour a décerné un mandat d'arrêt contre lui.

Pour la défense du prévenu, il ne s'agit pas d'un détournement, affirmant que les fonds ont été débloqués sur instruction des plus hautes autorités de l'État de l'époque au profit d'une organisation humanitaire internationale. Pour l'accusation, cette justification n'a pas été étayée par des documents probants.