Tunisie: L'huile d'olive tunisienne rapporte plus de 4 milliards de dinars en sept mois

24 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Les recettes drainées par les exportations de l'huile d'olive tunisienne durant les sept premiers mois de la campagne 2025/2026 (novembre 2025- mai 2026) ont atteint 4058,5 millions de dinars (MD), contre 2801,2 MD durant la même période de la campagne précédente d'où une hausse de 44,9%, c'est ce qui ressort des données publiées, mercredi, par l'Observatoire National de l'Agriculture (Onagri).

Cette hausse est expliquée par l'augmentation des quantités exportées de 57,9%, passant de 207,3 mille tonnes au cours de la même période de la campagne précédente, à 327,4 mille tonnes, actuellement.

La quantité de l'huile d'olive conditionnées représente seulement 12,9%, le reste est exporté en vrac (87,1%). On note ainsi une quasi-stagnation de la part du conditionnée par rapport à la campagne précédente (2024/2025) où elle était de 13%. Par ailleurs, la catégorie extra vierge représente à elle seule 83,3% du volume total exporté.

Il convient de noter que 17,2% seulement des recettes proviennent des exportations de l'huile d'olive conditionnées.

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L'Onagri a fait état, en outre, de la baisse du prix moyen de l'huile d'olive de 2% par rapport à la même période de la campagne précédente, pour se situer au niveau de 12,96 dinars/kg, en mai 2026. Selon les catégories, les prix varient entre 8,69 dinars/kg et 16,91 dinars/kg.

S'agissant des clients de la Tunisie, comme toujours, c'est le marché européen (UE) qui en détient la plus grande part avec 57,8% du volume des exportations, viennent ensuite l'Amérique du Nord (22,8%), l'Asie (11,5%) et l'Afrique avec seulement 4,2%.

Le 1er pays importateur de l'huile d'olive tunisienne est l'Espagne avec une part de 33,6% des quantités exportées, suivi par l'Italie (19,5%) et les USA (18,3%).

Concernant d'huile d'olive biologique, le volume des exportations a atteint 44,5 mille tonnes d'une valeur d'environ 583,4 MD, au cours des sept premiers mois de la campagne 2025/2026. Néanmoins, la part de l'huile d'olive biologique conditionnée n'a pas dépassé les 5,5% du total du volume de l'huile d'olive biologique exporté.

Quant au prix, la moyenne du prix de l'huile d'olive biologique atteint est de 13,10 dinars/kg variant entre 12,91 dinars/kg pour le vrac et 16,44 dinars/kg pour le conditionnée.

Le 1er pays importateur de l'huile d'olive biologique tunisienne est l'Italie avec une part de 38% des quantités exportées, suivi par l'Espagne (26%), l'USA (24%) et la France (8%).

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