Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 juin 2026

revue de presse

Technovation Rabat 2026 : Philip Morris International réunit experts et décideurs autour des alternatives au tabac sur le continent

Ce mercredi 24 juin, la capitale marocaine a accueilli Technovation 2026, un événement organisé par Philip Morris International (PMI) consacré aux alternatives au tabac et à leur rôle potentiel dans l'amélioration de la santé publique en Afrique. Experts, journalistes et représentants institutionnels venus d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Ouest ont échangé sur l'avenir de la lutte contre le tabagisme, les avancées scientifiques et les politiques publiques adaptées aux réalités du continent.

L'événement s'est ouvert avec une intervention de Tommaso Di Giovanni, Vice-Président Communications et Affaires publiques de PMI. Il a rappelé que les grandes innovations ont souvent suscité la méfiance avant d'être largement adoptées. Des ceintures de sécurité aux premiers vaccins, de nombreuses avancées ont été contestées avant de devenir des références. Selon lui, les alternatives à la cigarette suivent aujourd'hui une trajectoire similaire. [Source allAfrica]

Le Sénat du Zimbabwe approuve la prolongation du mandat présidentiel

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mercredi, le Sénat du Zimbabwe a approuvé à une écrasante majorité des amendements constitutionnels controversés qui permettraient au président Emmerson Mnangagwa de rester en fonction jusqu'en 2030, apportant ainsi son soutien total à ces modifications après que la Chambre basse les eut déjà approuvées.

Ces amendements comptent parmi les questions politiques les plus controversées du pays, où le Zanu-PF, le parti de Mnangagwa, âgé de 83 ans, détient une large majorité au Parlement et est au pouvoir depuis l'indépendance en 1980.

Avec le soutien du Parlement, le projet de loi doit désormais être signé par Mnangagwa pour entrer en vigueur. [Source Africanews]

Coupe du monde 2026 : Le Maroc et l’Afrique du Sud valident leur ticket pour les 16es de finale

Le Maroc et l’Afrique du Sud ont décroché leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, au terme d’une phase de groupes riche en rebondissements, marquée par des prestations contrastées mais suffisantes pour poursuivre l’aventure mondiale.

Dans un groupe C particulièrement disputé, la sélection marocaine a dû batailler jusqu’au bout pour venir à bout d’une équipe haïtienne accrocheuse (4-2).

Longtemps mise en difficulté, la formation nord-africaine a connu plusieurs moments de fragilité avant de faire la différence en seconde période grâce à son efficacité offensive. [Source AIP]

Sénégal : Quatre projets de loi au menu d'une plénière, ce jeudi

Les députés sont convoqués en séance plénière, jeudi à partir de 10 heures, pour examiner quatre projets de loi dont l'un porte sur la convention des Nations unies sur le droit de la mer, a indiqué l'Assemblée nationale dans un communiqué transmis à l'APS.

Le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Cheikh Niang, va défendre les différents projets de loi.

Les parlementaires vont se pencher sur le projet de loi n°07/2026 autorisant le président de la République à ratifier l'Accord se rapportant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, rapporte la même source. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

WHA79 - L'OMS soutient des dialogues de haut niveau sur le cancer, l'innovation et l'accès équitable

En marge de la Soixante-Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (WHA79), l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a soutenu des rencontres de haut niveau organisées par le Secrétariat du Commonwealth et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), réaffirmant son rôle de plateforme de dialogue, de collaboration et d'action collective en faveur des priorités mondiales de santé.

Organisé au siège de l'OMS, le Forum inaugural de coordination sanitaire du Commonwealth a réuni des ministres de la santé, des ambassadeurs, des hauts-commissaires et plus de 60 organisations partenaires de l'ensemble du Commonwealth autour du thème « Façonner l'avenir de la lutte contre le cancer dans le Commonwealth ». [Source OMS]

Le Nigeria annonce la découverte de l’or, du lithium et d’autres ressources à Kaduna

Le Nigeria annonce avoir découvert dans l’État de Kaduna, une province minérale polymétallique de classe mondiale qui renferme notamment du platine, de l’or, du nickel, du cuivre, du lithium et des terres rares. L’annonce a été faite ce mercredi 24 juin, par le ministre du Développement des ressources minérales solides, le Dr Dele Alake.

Selon le ministre, ce nouveau bassin minier qui se situe dans l’Etat de Kaduna, au centre du Nigeria, renferme d’importants gisements de métaux du groupe du platine, d’or, de nickel, de cuivre, de lithium ainsi que de terres rares. Ces ressources sont aujourd’hui particulièrement recherchées pour les industries des technologies de pointe, de la transition énergétique et de la fabrication de batteries. [Source Afrik.com]

Éthiopie : Des ONG s’inquiètent de possibles conscriptions forcées au Tigré

Human Rights Watch (HRW) fait part de sa profonde inquiétude après la promulgation, au début du mois, d’une nouvelle loi par les autorités du Tigré, au nord de l’Éthiopie. Cette mesure accroît les pouvoirs du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) – à la tête d’une région ravagée par une guerre entre 2020 et 2022 – dans le but de contraindre les Tigréens au service militaire. Et ce, alors que les tensions avec le gouvernement fédéral ne cessent de s'intensifier.

« Chaque Tigréen dont l’âge et la santé le permettent a le devoir national de se joindre à l’appel à la résistance. » Depuis plusieurs semaines, dans le cadre de la nouvelle loi, une campagne de conscription intensive est en cours dans plusieurs zones du Tigré.

Pour Human Rights Watch (HRW), elle présente même des similitudes avec le système « abusif » de service national en Érythrée, pays voisin dirigé d’une main de fer depuis 1993 par Issayas Afewerki. [Source RFI]

Epidémie de maladie à virus Ebola : Au Kenya, le ministre de la santé suspend le projet de centre de quarantaine américain

Malgré une décision judiciaire suspendant la construction de la structure médicale, des images satellites ont montré que les travaux s’étaient poursuivis, suscitant une vive controverse dans le pays.

Après plusieurs semaines de polémique, les autorités kényanes ont renoncé à l’ouverture d’un centre de quarantaine pour les ressortissants américains potentiellement exposés au virus Ebola, dans le cadre de l’épidémie de fièvre hémorragique qui sévit actuellement en République démocratique du Congo.

De nombreux Kényans craignent en effet de voir arriver dans leur pays, jusqu’alors épargné, des personnes contaminées par le virus. La structure médicale devait être construite sur la base aérienne militaire de Laikipia, près de Nanyuki, dans le centre du Kenya. [Source Le Monde Afrique]

Cémac : Le dispositif de suivi de la conjoncture économique se renforce

Des experts, représentants des institutions communautaires ainsi que partenaires techniques et financiers sont réunis, du 22 au 27 juin à Brazzaville, pour analyser la politique conjoncturelle et les perspectives économiques de la sous-région. Cette rencontre vise à renforcer l’harmonisation des méthodes d’analyse économique et à améliorer la qualité des données servant à la prise de décision publique.

Organisé par la Commission de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac), avec l’appui d’Afristat, du Centre régional d’assistance technique d’Afrique centrale, et financé par la Banque mondiale, le séminaire régional de conjoncture économique du premier semestre 2026 s’inscrit dans la continuité des travaux engagés lors de la session de Djibloho, en Guinée équatoriale, en novembre 2025.

L’objectif est de valider la note de conjoncture économique régionale du quatrième trimestre 2025, d’élaborer celle du premier trimestre de l'année en cours et d’actualiser les prévisions macroéconomiques à court terme pour les deuxièmes et troisièmes trimestres. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Mali : L’armée annonce de nouvelles frappes dans l’Ouest

L’armée malienne affirme avoir neutralisé plusieurs combattants lors de deux frappes aériennes menées dans l’Ouest du pays, dans le cadre du renforcement de ses opérations contre les groupes armés actifs autour des zones forestières et des axes stratégiques menant à Bamako.

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont indiqué poursuivre leurs missions de reconnaissance, de recherche et de neutralisation contre les groupes armés terroristes dans les régions de Nara et du Wagadou.

Dans un communiqué relayé mercredi, l’état-major général des armées a précisé qu’une mission de reconnaissance aérienne avait permis de localiser, le lundi 22 juin, une base présumée terroriste dans la localité de Guinguin-Guiré, dans la région de Nara. [Source Apanews]