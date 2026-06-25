Ethiopie: La Commission du dialogue national dévoile les huit grands axes de son programme pour façonner l'avenir du pays

Addis Ababa — La Commission éthiopienne pour le dialogue national (ENDC) a officiellement dévoilé les huit grands axes thématiques qui constitueront le cadre structurel de ce forum de consultation nationale très attendu.

L'ordre du jour a été annoncé par le président de la Commission, le professeur Mesfin Araya, et ses collègues commissaires lors d'une cérémonie officielle à laquelle ont assisté des chefs religieux, des anciens des communautés, des Abba Gadas, des Hadha Sinqees et des représentants de divers secteurs de la société.

Cette annonce historique concrétise des années de collecte intensive de données à l'échelle nationale et d'ateliers de validation en une feuille de route cohérente et exhaustive, conçue pour aborder les questions historiques profondément enracinées et de longue date du pays par le biais d'un débat civilisé.

Le président de la Commission a souligné que ces huit piliers constituent les thèmes directeurs généraux autour desquels plusieurs sous-thèmes spécifiques et questions directrices fondamentales seront systématiquement organisés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette présentation vient couronner des années de consultations approfondies, de collecte de propositions et d'exercices de validation menés à travers tout le pays.

Le commissaire en chef Mesfin a précisé que les axes de ce programme reflétaient les points de vue, les préoccupations et les aspirations exprimés par les Éthiopiens dans le cadre de l'un des processus de consultation publique les plus complets de l'histoire du pays.

Il a souligné que le processus d'élaboration du programme s'était déroulé selon une approche large et ascendante, conçue pour garantir que le dialogue reflète les réalités contemporaines de l'Éthiopie tout en abordant des questions historiques, politiques, sociales et de gouvernance de longue date, par le biais de délibérations pacifiques et inclusives.

Les huit grands axes thématiques définis par la Commission sont les suivants :

Construction de l'État - Traiter les questions liées à l'identité nationale, aux récits historiques, à la cohésion sociale et à l'orientation future de l'État éthiopien.

Structure et forme de gouvernement - Examen du système fédéral, des mécanismes de partage des pouvoirs, de la gouvernance constitutionnelle et des cadres institutionnels. Statut des villes fédérales - Délibération sur la gouvernance, l'administration et le rôle national d'Addis-Abeba et de Dire Dawa. Affaires religieuses - Promotion de l'harmonie interconfessionnelle, renforcement des relations entre l'État et les religions, et garantie de l'égalité et du respect mutuel entre les communautés religieuses. Renforcement des institutions, État de droit et droits de l'homme - Accent mis sur l'efficacité des institutions, l'indépendance judiciaire, le constitutionnalisme et la protection des droits fondamentaux. Affaires socio-économiques, ainsi que les questions relatives aux agriculteurs et aux éleveurs - Traiter du développement économique, de la croissance équitable, du bien-être social et des préoccupations des communautés agricoles et pastorales. Lutte contre la corruption et bonne gouvernance - Explorer des mesures visant à renforcer la transparence, la responsabilité et la confiance du public dans les institutions de gouvernance. Consolidation de la paix - Promouvoir la réconciliation, la résolution des conflits et les mécanismes de paix durable afin d'assurer la stabilité nationale à long terme.

Selon la Commission, la mise au point de ces axes prioritaires est le résultat direct des consultations menées dans plus de 1 200 woredas à travers le pays. Ce processus a réuni des partis politiques, des organisations de la société civile, des institutions universitaires, des chefs religieux, des anciens traditionnels, des femmes, des représentants de la jeunesse et des acteurs communautaires issus de divers horizons.

Créée en 2021 en tant qu'institution indépendante, la Commission éthiopienne du dialogue national a été chargée de faciliter un dialogue national inclusif visant à dégager un consensus sur les questions qui ont historiquement divisé les Éthiopiens et de contribuer à une paix durable, à la stabilité et à l'unité nationale.

Alors que le processus avance vers la conférence nationale principale, dont le coup d'envoi est prévu le 15 juillet, le commissaire en chef Mesfin a appelé tous les Éthiopiens, y compris les groupes et les parties prenantes qui n'y ont pas encore pris part, à s'engager de manière constructive dans le processus de dialogue.

Il a souligné que le succès du dialogue national dépendait d'une large adhésion de la population et d'une participation collective, qualifiant cette initiative d'occasion historique de définir une vision commune pour l'avenir de l'Éthiopie par le dialogue, la recherche du consensus et l'engagement pacifique.