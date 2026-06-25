Ethiopie: L'émir du Qatar félicite le Premier ministre Abiy pour la victoire électorale du Parti de la prospérité

Addis Ababa — L'émir de l'État du Qatar, Son Altesse le cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed pour la victoire du Parti de la prospérité lors de la septième élection législative en Éthiopie.

Dans un télégramme de félicitations adressé au Premier ministre Abiy, le cheikh Tamim lui a souhaité plein succès et a exprimé son espoir de voir les relations entre l'Éthiopie et le Qatar continuer à se renforcer et à se développer.

Ce message fait suite à l'annonce des résultats définitifs des élections législatives éthiopiennes par la Commission électorale nationale éthiopienne (NEBE), qui a confirmé la victoire décisive du Parti de la prospérité, au pouvoir.

Selon les résultats annoncés le 21 juin, le Parti de la prospérité a remporté la majorité des sièges à la Chambre des représentants du peuple, obtenant ainsi le mandat de former le prochain gouvernement fédéral.

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L'Éthiopie et le Qatar entretiennent depuis longtemps des relations diplomatiques et coopèrent dans divers secteurs liés au développement.

En mai 2026, le ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadeur Hadera Abera, s'est entretenu avec le directeur général du Fonds qatari pour le développement, Fahad Hamad Al-Sulaiti, sur les moyens d'étendre la coopération dans des secteurs clés, notamment l'agriculture, la santé, l'énergie, l'éducation et l'aviation.

Au cours de ces discussions, les deux parties ont souligné l'importance de renforcer les partenariats qui soutiennent le développement durable, la croissance économique et le progrès social, tout en réaffirmant leur engagement à approfondir encore la coopération entre les deux pays.