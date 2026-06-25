Ethiopie: Le pays avance dans l'édification d'un écosystème numérique fiable et robuste - INSA

Addis-Abeba — L'Éthiopie a accompli des avancées importantes dans la mise en place d'un écosystème numérique fiable et robuste, a indiqué Tigist Hamid, directrice générale de l'Administration de la sécurité des réseaux d'information (INSA).

Intervenant jeudi à Addis-Abeba lors d'une conférence internationale consacrée à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle, la directrice générale a souligné que la politique nationale éthiopienne de cybersécurité avait été intégralement révisée en 2024 afin de prendre en compte les nouvelles réalités technologiques, l'évolution des cybermenaces ainsi que les meilleures pratiques mondiales.

Dans ce contexte, le pays a instauré un cadre juridique et institutionnel destiné à renforcer la confiance dans l'espace numérique.

Mme Hamid a évoqué plusieurs lois et proclamations visant à protéger les citoyens et les intérêts nationaux, notamment des dispositions relatives aux infrastructures d'information critiques, à leur protection, à la protection des données personnelles, aux transactions électroniques, aux signatures électroniques, à la fraude dans les télécommunications et à la cybercriminalité.

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Selon la directrice générale, l'Éthiopie a poursuivi le renforcement de ses capacités en cybersécurité grâce à des mécanismes de défense structurés, notamment des centres d'opérations de sécurité, des capacités avancées de renseignement sur les menaces, des systèmes de réponse aux incidents cybernétiques ainsi que des cadres permanents de surveillance.

Elle a associé cette démarche en faveur de la sécurité numérique au programme global de développement du pays, affirmant qu'un écosystème numérique sécurisé demeure indispensable à la souveraineté nationale, à la résilience économique et au développement durable.

Par ailleurs, Tigist a souligné l'importance d'investir dans l'enseignement de la cybersécurité, la formation technique de haut niveau, la recherche et l'innovation, ainsi que dans la valorisation des jeunes talents, appelant à une coopération accrue avec les gouvernements, les organisations internationales, le monde académique, les dirigeants d'entreprise et les partenaires du développement.

Pour sa part, la secrétaire exécutive adjointe de la CEA, Mme Mama Keita, a affirmé que la cybersécurité ne devait pas être perçue uniquement comme une fonction technique relevant des départements TIC, mais comme un pilier essentiel de la résilience socio-économique, étant donné que les paiements numériques, les services en ligne et les plateformes reposent sur la confiance, notamment la fiabilité des systèmes et la protection des données.

Elle a relevé que l'intelligence artificielle transforme actuellement les institutions en produisant des connaissances, en générant du contenu, en appuyant la prise de décision et en modifiant le fonctionnement des différents secteurs.

La secrétaire exécutive adjointe a averti que, si l'IA peut renforcer la cybersécurité grâce à une détection plus rapide des menaces et à une meilleure prévention de la fraude, les cybercriminels peuvent aussi s'en servir pour automatiser leurs attaques, exploiter les vulnérabilités à grande échelle et affaiblir la confiance.

Keita a insisté sur le fait que les réponses à cette problématique doivent être collectives et associer les gouvernements, le secteur privé, le monde académique ainsi que les organisations internationales.

Elle a enfin souligné que l'Afrique doit jouer un rôle déterminant dans la construction de son avenir numérique plutôt que de se limiter à adopter les avancées développées dans d'autres régions.