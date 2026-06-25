Angola: Le ministre des Télécommunications profondément attristé par le décès du journaliste Manuel da Conceição

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a exprimé sa profonde tristesse et sa consternation à la suite du décès du journaliste de la Télévision publique d'Angola (TPA), Manuel Luís Fernando da Conceição, survenu ce mercredi des suites d'une maladie.

Dans un message de condoléances transmis à l'ANGOP, le ministre a souligné que Manuel da Conceição a marqué l'histoire de la télévision angolaise par une carrière professionnelle remarquable, au cours de laquelle il a apporté une contribution significative au développement du secteur audiovisuel national.

Selon Mário Oliveira, le journaliste a laissé son empreinte dans plusieurs émissions emblématiques de la TPA, notamment le Téléjournal. Il a également occupé les fonctions de chef des contenus de TPA Luanda, contribuant de manière déterminante à l'amélioration de la qualité éditoriale de la chaîne.

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Le ministre a rappelé que son engagement et son professionnalisme ont largement participé à la construction, à l'organisation et au rayonnement de la Télévision publique d'Angola, tant sur le plan national qu'international. Cette contribution lui a valu d'être décoré par le Président de la République, João Lourenço, dans la catégorie « Paix et Développement », à l'occasion des célébrations du cinquantième anniversaire de l'Indépendance nationale.

Le communiqué souligne également qu'en qualité de reporter, Manuel da Conceição a couvert et relaté plusieurs événements majeurs de l'histoire contemporaine de l'Angola, notamment la signature des Accords de Bicesse et du Protocole de Lusaka, ainsi que les premières élections générales multipartites du pays.

Au nom du ministère et de l'ensemble des collaborateurs du MINTTICS, Mário Oliveira a adressé ses sincères condoléances aux travailleurs de la TPA, aux anciens collègues du défunt, à sa famille ainsi qu'à l'ensemble des professionnels du secteur des médias.

Né à Benguela le 22 février 1959, Manuel Luís Fernando da Conceição avait rejoint la Télévision publique d'Angola en juillet 1990 en qualité de journaliste. Il avait débuté son parcours au sein de l'émission « A Capital », avant de devenir l'une des figures les plus respectées du journalisme audiovisuel angolais.

Sa disparition représente une perte importante pour le paysage médiatique national et pour plusieurs générations de journalistes qu'il a inspirées par son professionnalisme et son engagement.