Afrique: Handball - Le pays affronte l'Autriche lors de son premier match au Championnat du monde junior

Luanda — L'équipe nationale féminine junior de handball d'Angola a finalisé aujourd'hui sa préparation avant d'affronter l'Autriche lors du Championnat du monde qui se déroulera en Chine du 24 juin au 5 juillet.

Le match aura lieu à 11h00 heure locale (tôt le matin en Angola). Ce duel s'annonce difficile pour les deux équipes, qui visent une victoire pour bien démarrer la compétition et améliorer leur classement.

Les Angolaises, entraînées par José Terça Chuma, joueront jeudi contre la Serbie, une sérieuse prétendante au titre, et clôtureront la phase de groupes face au Paraguay, un adversaire théoriquement abordable.

L'Angola ambitionne de faire mieux que la 18e place qu'elle a occupé lors du tournoi organisé en Macédoine du Nord en 2024.

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Participant à la compétition pour la 14e fois, l'Angola n'a obtenu qu'une 6e place au Championnat du monde junior en 2022, également en Chine.

L'équipe angolaise comprend les gardiennes Daniela Neto, Ladislane Vata et Elizandra Domingos, les pivots Patrícia Paulino et Giatiane Cassoma, ainsi que les centres Rita Xavier, Vilma Manuel, Beatriz Pereira et Augusta dos Anjos.

La liste est complétée par les ailières Isabel Cateco, Balbina Nunda, Carla Lussende, Marina Alfredo, Maria Castro et Letícia Costa.