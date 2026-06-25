Angola: Le MINTTICS déplore le décès du journaliste Tomé Armando

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a exprimé mardi sa profonde tristesse à la suite du décès du journaliste de la Radio nationale d'Angola (RNA), Tomé de Carvalho Armando, survenu lundi à Luanda des suites d'une maladie.

Dans un message de condoléances transmis à l'ANGOP, le ministre a salué la mémoire d'un professionnel qui, tout au long de sa carrière, a exercé son métier avec un haut degré de professionnalisme, un profond sens du devoir et un engagement constant au service de l'information.

Mário Oliveira a également souligné la contribution significative de Tomé Armando au développement et au rayonnement de la communication sociale en Angola, mettant en exergue son dévouement à la Radio Luanda, où il s'est illustré par la qualité de son travail et son attachement à la mission de service public.

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Selon le communiqué, c'est avec une profonde douleur et une vive consternation que le ministre a appris la disparition du journaliste. En son nom propre ainsi qu'au nom des collaborateurs du département ministériel, il a adressé ses sincères condoléances à la Radio nationale d'Angola, en particulier à la Radio Luanda, aux anciens collègues du défunt, à sa famille ainsi qu'à l'ensemble de la communauté des professionnels des médias.

Né à Luanda le 28 février 1977, Tomé de Carvalho Armando avait intégré les effectifs de Radio Luanda en 1997. Au cours de son parcours professionnel, il a occupé les fonctions de rédacteur et d'animateur, avant de se distinguer comme journaliste-reporter au sein du magazine radiophonique « Kiandando » et comme chef de production de Radio Luanda.

Son décès constitue une perte pour le paysage médiatique angolais, où il laisse le souvenir d'un professionnel respecté et engagé au service de l'information.