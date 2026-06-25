Angola: Handball - L'Inter affronte Estrela do Palácio lors de la 4e journée

Luanda — L'Interclube affronte mercredi à Luanda l'équipe d'Estrela do Palácio, dans un match de la deuxième phase du 47e Championnat national senior masculin de handball, prévu au pavillon de Cidadela.

Le champion en titre et le club de Namibe cherchent à renouer avec la victoire après leurs défaites respectives face au Petro de Luanda (22-21) et à Hadja Models (31-20), lundi dernier (22), rencontres comptant pour la 3e journée de la compétition.

La formation policière vise la première place du groupe B, où elle occupe actuellement la tête avec 10 points, tandis que l'équipe de "Welwitschia mirabilis" ferme le classement sans aucun point.

Dans la même série, le Petro de Luanda, deuxième avec 10 points, affronte Hadja Models, troisième avec 4 points.