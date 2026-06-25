Angola: La moitié de la population angolaise a moins de 18 ans - INE

Luanda — Près de la moitié de la population angolaise est composée d'enfants et d'adolescents âgés de 0 à 17 ans, selon les données de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS 2023-2024).

Les données présentées ce mardi à Luanda par la directrice des statistiques démographiques et sociales de l'Institut national de la statistique (INE, sigle en portugais), Eliana Quintas, indiquent que ce groupe d'âge représente une part importante de la population nationale dans la quasi-totalité des provinces.

Le document précise que la majorité des habitants appartiennent à cette catégorie, notamment dans les provinces de Bié, d'Uíge et de Moxico, où la proportion oscille entre 57 % et 58 % à Luanda.

L'étude révèle également d'importantes disparités dans l'accès à l'enregistrement des naissances pour les enfants de moins de 5 ans.

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Le rapport indique que les provinces de Lunda-Sul, Zaïre, Cuanza-Sul et Moxico affichent des taux de scolarisation compris entre 47 % et 71 %, tandis que dans des régions comme Huambo, Cunene et Bié, ces taux chutent entre 16 % et 25 %.

Selon l'étude, ces différences reflètent essentiellement les obstacles à l'accès aux services administratifs pour les populations rurales.

Dans le domaine de l'éducation, le rapport souligne également des asymétries en matière de fréquentation scolaire dans le primaire. La province de Zaïre arrive en tête avec un taux net de 87 %, suivie de Lunda-Sul et Cuanza-Norte (80 % chacune), Bié (44 %) et Cunene (48 %).

Concernant la prévention du paludisme, les données révèlent l'utilisation de moustiquaires imprégnées chez les enfants de 0 à 4 ans, particulièrement à Cuanza Norte (52 %), Zaïre (47 %) et Uíge (46 %), contrairement à Namibe (10 %), Huíla (8 %) et Moxico (5 %), qui présentent les indicateurs les plus préoccupants.

L'étude établit une corrélation directe entre le niveau de richesse des familles et la mortalité infantile et juvénile (moins de 5 ans), avec des taux de mortalité présentant des disparités extrêmes, allant de 9 décès pour mille naissances vivantes à Malanje à 87 pour mille à Cuando et Cubango.

La malnutrition chronique demeure le principal problème nutritionnel, plus répandue en milieu rural (20 points de pourcentage de plus qu'en milieu urbain). La malnutrition aiguë atteint des niveaux inquiétants à Moxico (11,1 %), Lunda Norte (9,2 %) et Zaïre (8,3 %).

L'accès à l'eau potable révèle un fossé important entre le littoral et l'intérieur : les taux d'accès atteignent 99,9 % à Luanda, 89,1 % à Cabinda et 80,4 % à Benguela.

Cependant, les provinces de Cuanza Norte (47,1 %) et d'Uíge (34,9 %) sont confrontées aux plus grands défis en matière d'approvisionnement en eau.

Selon Eliana Quintas, directrice des statistiques démographiques et sociales de l'INE, l'Enquête par grappes à indicateurs multiples 2023-2024, basée sur la cartographie du Recensement général de la population et du logement (RGPH) de 2014, a couvert l'ensemble du territoire national.

La responsable a précisé que l'échantillon comprenait 16 243 ménages, avec un taux de réponse de 99 %.

Elle a souligné que l'Enquête par grappes à indicateurs multiples 2023-2024, menée entre le 17 septembre 2023 et janvier 2024, et s'appuyant sur plus de 58 indicateurs, a permis d'évaluer les progrès des différentes provinces en matière de promotion du développement de l'enfant.

Eliana Quintas a ajouté que des données sociodémographiques, cliniques et biométriques ont été collectées, qui serviront de base au suivi des objectifs de développement durable (ODD) et des 11 engagements envers les enfants pris par le gouvernement angolais.