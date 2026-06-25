Afrique: Coupe du monde 2026 - Des sélections déjà qualifiées pour les seizièmes de finale

Luanda — Six équipes ont déjà assuré mathématiquement leur qualification pour les seizièmes de finale, tandis que quatre autres sont déjà éliminées de la Coupe du monde de football, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

La deuxième journée de la phase de groupes ne sera bouclée que dans la nuit prochaine avec notamment Colombie-RDC à 3h00 mais, après 44 rencontres disputées, de nombreuses décisions sont déjà actées, tant concernant la qualification que l'élimination de certaines sélections.

Le fait que le premier critère de départage dans chaque groupe soit désormais le face-à-face direct, et non plus, comme auparavant dans les compétitions de la FIFA, la différence de buts, a contribué à accélérer la prise de décision dans plusieurs groupes.

Ainsi, Haïti (groupe C), la Turquie (groupe D), la Tunisie (groupe F) et la Jordanie (groupe J) savent déjà qu'elles quitteront la compétition à l'issue de la phase de groupes, même en cas de victoire lors de la dernière journée, puisqu'elles ne pourront pas dépasser les équipes à égalité de points.

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Le Sénégal et l'Irak (groupe I) n'ont pas encore inscrit le moindre point, à l'instar de quatre autres sélections, mais leur confrontation directe lors de la dernière journée laisse encore une possibilité de qualification pour l'une des huit meilleures troisièmes places.

Concernant les seizièmes de finale, six sélections ont déjà validé leur billet : le Mexique (groupe A), les États-Unis (groupe D), l'Allemagne (groupe E), la France (groupe I), la Norvège (groupe I) et l'Argentine (groupe J), toutes avec deux victoires en deux matchs.

Le Mexique, les États-Unis, l'Allemagne et l'Argentine ont même déjà sécurisé la première place de leur groupe, grâce à leur avantage dans les confrontations directes potentielles. La France et la Norvège s'affronteront lors de la dernière journée pour déterminer la première place, un match nul suffisant pour les Français.

Avec huit des douze meilleures troisièmes équipes qualifiées pour la suite, les formations comptant quatre points sont pratiquement assurées de poursuivre la compétition, même si, mathématiquement, un léger risque d'élimination subsiste.

C'est notamment le cas du Canada et de la Suisse (groupe B), du Brésil et du Maroc (groupe C), des Pays-Bas et du Japon (groupe F), de l'Égypte (groupe G) et de l'Espagne (groupe H).

Les chances qu'une équipe terminant troisième de son groupe avec quatre points ne se qualifie pas sont désormais estimées à seulement 0,2 %.