Angola: Le pays connaît des progrès en matière de santé maternelle et infantile

Luanda — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula do Sacramento Neto, a annoncé mardi à Luanda que l'Angola avait enregistré des améliorations en matière de santé maternelle et infantile, ainsi qu'une baisse du taux de mortalité chez les enfants de moins de cinq ans.

Lors de son discours à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la présentation du Rapport sur le profil des enfants en Angola (IIMS 2023-2024), la responsable a souligné que ces progrès témoignaient de l'impact de la mise en oeuvre de stratégies intégrées et de l'extension de la couverture vaccinale.

La ministre a également insisté sur le fait que la vulnérabilité sociale et la pauvreté constituent une préoccupation majeure pour l'exécutif angolais, car elles portent atteinte aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des citoyens et nuisent au développement et au bien-être des enfants.

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Elle a mentionné que les données de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples 2023-2024 indiquent que dans presque toutes les provinces, plus de la moitié de la population est composée d'enfants et d'adolescents, les pourcentages les plus élevés étant observés dans les provinces de Bié, d'Uíge et de Moxico, où environ 57 % de la population appartient à cette tranche d'âge, généralement très jeune.

La ministre a souligné que le renforcement du capital humain est fondamental pour atteindre les objectifs globaux de lutte contre la pauvreté, grâce à la mise en oeuvre d'un modèle d'intervention sociale décentralisé et débureaucratisé.

« Nous vivons dans un environnement de plus en plus exigeant et globalisé qui nous impose d'adopter une attitude proactive, capable de répondre à des phénomènes sociaux toujours plus complexes », a déclaré Ana Paula do Sacramento.

La responsable a souligné que la publication du rapport sur le profil des enfants en Angola offre un aperçu précieux permettant de tirer des leçons du passé, d'agir sur le présent et d'envisager l'avenir.

Elle a ajouté qu'à partir de ces données, il est essentiel de poursuivre les investissements dans la municipalisation de l'action sociale, avec l'engagement des administrations municipales à réduire les inégalités sociales et la vulnérabilité tout au long de la vie des citoyens.

« Nous sommes convaincus que les données recueillies nous permettront de définir des indicateurs et des objectifs conformes au Plan national de développement 2023-2027, ce qui garantira des services plus qualifiés et plus humains », a-t-elle conclu.

L'enquête par grappes à indicateurs multiples pour la santé 2023-2024 a été menée entre le 17 septembre 2023 et le 31 janvier 2024, dans le cadre de la Stratégie nationale de développement statistique, 2015-2025, et du plan d'action et d'activités respectif de l'Institut national de la statistique.