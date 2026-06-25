Angola: Le vandalisme des biens publics pèse sur les finances publiques

Cacolo ( — Le remplacement des infrastructures endommagées par des actes de vandalisme pèse sur les finances publiques, a réaffirmé mardi à Cacolo (Lunda-Sul), çe ministre de l'Administration et du Territoire, Daniel Neto,

Le gouvernant a tenu ces propos après l'inauguration de deux réseaux d'adduction d'eau dans les municipalités de Cacolo et de Muconda, sans toutefois préciser le coût de ces travaux.

Il a souligné que l'Exécutif respectait son engagement à créer des conditions de vie dignes pour la population, revenant désormais aux usagers de prendre soin des ressources afin que davantage d'infrastructures puissent être développées au bénéfice des familles.

« Le vandalisme des biens publics freine le développement du pays », a-t-il insisté.

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Par ailleurs, Daniel Neto a déclaré que la mise en service de ces deux réseaux d'adduction d'eau représente un progrès pour la population et témoigne de l'engagement de l'Exécutif envers Lunda-Sul et le pays dans son ensemble.

Il convient de rappeler que le système d'adduction d'eau de Cacolo, d'une capacité de 200 mètres cubes, permettra de raccorder 800 ménages et 10 fontaines publiques. Son coût s'élève à 5,35 milliards de kwanzas et il desservira 9 400 habitants.

Parallèlement, le système de Muconda bénéficiera à plus de 5 000 habitants.

La municipalité de Cacolo est située à 141 kilomètres de la ville de Saurimo. D'une superficie de 15 402 kilomètres carrés, elle compte plus de 38 123 habitants, qui vivent principalement de l'agriculture et du commerce informel.