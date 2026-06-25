Angola: Cuanza-Norte en alerte jaune face à la variole du singe

Ndalatando — La province de Cuanza-Norte est placée en alerte jaune face à la variole du singe, par mesure de précaution compte tenu de sa proximité géographique avec la province d'Uíge, limitrophe de la République démocratique du Congo, considérée comme l'épicentre de la maladie.

Dans une déclaration à l'ANGOP concernant la situation épidémiologique dans la province, le directeur provincial de la santé publique, Moisés Musevi, a expliqué que l'alerte avait été déclenchée suite à l'enregistrement de cas dans la province d'Uíge, ce qui accroît le risque de propagation à Cuanza-Norte, compte tenu de l'intense circulation de personnes et de marchandises entre les deux régions.

Pour faire face à cette situation, les autorités sanitaires de Cuanza-Norte ont renforcé la surveillance épidémiologique afin d'assurer une intervention rapide en cas de détection d'un cas positif.

Le directeur provincial de la santé publique a également appelé la population à rester vigilante face aux éventuels signes de la maladie et à signaler immédiatement toute suspicion aux autorités sanitaires, afin de permettre un diagnostic précoce, un traitement approprié et la mise en oeuvre de mesures préventives.

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Moisés Musevi a rappelé que la province de Cuanza-Norte avait déjà enregistré un cas de variole du singe l'an dernier, concernant un enfant de neuf ans, fils de chasseur. Cependant, aucun nouveau cas n'a été signalé depuis.

Selon le médecin, ce cas, survenu à Ndalatando, chef-lieu de la province, a été traité localement et n'a montré aucun lien avec des personnes d'autres provinces.

La variole du singe est une maladie virale causée par le virus Mpox, appartenant au genre Orthopoxvirus de la famille des Poxviridae. Il s'agit d'une zoonose virale, transmise de l'animal à l'homme, dont les symptômes sont similaires à ceux de la variole humaine.

Les principaux symptômes sont la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les douleurs dorsales, le gonflement des ganglions lymphatiques, les frissons et la fatigue. Des lésions cutanées apparaissent ensuite, généralement d'abord sur le visage, puis s'étendent à d'autres parties du corps, y compris la région génitale.