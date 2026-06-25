Afrique: Mondial 2026 - Les équipes africaines entre deux rives

Le verdict de la deuxième journée est tombé à l'aube, ce mercredi, sur une défaite de la RD Congo face à la Colombie (0-1). Au sortir de ce deuxième acte sur les pelouses américaines, le bilan du contingent africain est sans appel.

D'un côté, la confirmation et la montée en puissance de certains pays, de l'autre, des cadors au bord du gouffre, à l'image d'un Sénégal méconnaissable avec 0 point après deux journées. Entre espoirs de qualification et calculs d'apothicaire, la course aux seizièmes de finale est entrée dans sa phase critique.

Pour l'équipe nationale du Sénégal, la désillusion est immense. Présentés comme l'un des favoris logiques du continent, les Lions ont complètement vrillé face à la Norvège (2-3). Si Ismaïla Sarr a fait sa part du travail en s'offrant un doublé plein de hargne, les largesses de l'arrière-garde ont coûté beaucoup trop cher à ce niveau de la compétition.

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Après le premier revers contre la France, le compteur reste bloqué à zéro point, avec une différence de buts de -3 qui risque de coûter cher. Vendredi, face à l'Irak, la victoire sera impérative, mais elle ne suffira pas. Il faudra aussi attendre les autres résultats, sortir les calculatrices et espérer un miracle pour accrocher une place parmi les 8 meilleurs troisièmes. Les hommes de Pape Thiaw n'ont plus leur destin entre les mains.

Pour la Tunisie, le calvaire est déjà terminé. Malgré le changement de coach après la première journée, les Aigles de Carthage ont sombré corps et âme face au Japon (0-4). Avec deux défaites de rang, la sélection tunisienne est officiellement éliminée avant même de jouer son dernier match pour l'honneur contre les Pays-Bas.

Le Maroc et l'Égypte tracent leur route

Toutefois, l'Afrique du Nord garde le cap dans cette compétition. Le Maroc confirme, match après match, sa maturité tactique. Après un excellent nul face au Brésil (1-1), les Lions de l'Atlas ont battu l'Écosse (1-0) grâce à un but précoce d'Ismael Saibari. Solides derrière et efficaces devant, les vice-champions d'Afrique joueront la première place du groupe C ce mercredi soir contre Haïti.

Même dynamique pour l'Égypte sous la houlette d'Hossam Hassan. Portés par Mohamed Salah, buteur et passeur, les Pharaons ont maîtrisé la Nouvelle-Zélande (3-1). Toujours invaincus après leur nul initial face à la Belgique (1-1), les Égyptiens s'installent en leaders du groupe G avant d'affronter l'Iran.

Ghana et Algérie : le vent de la révolte

On les disait en crise, fatigués ou plombés par un changement de staff à seulement deux mois de la compétition. Pourtant, les Black Stars du Ghana déjouent tous les pronostics. Après avoir empoché trois points contre le Panama (1-0), ils ont tenu tête à l'Angleterre (0-0) dans la nuit de mardi. Solides et décomplexés, ils joueront leur troisième match face à la Croatie en position de force.

L'Algérie, de son côté, s'est relancée au meilleur des moments face à la Jordanie (2-1). Les choix de Vladimir Petković ont payé, notamment la titularisation de Riyad Mahrez, passeur décisif et patron technique sur la pelouse. Désormais relancés, les Fennecs n'ont besoin que d'un point face à l'Autriche pour valider leur billet pour les seizièmes de finale.

Cap-Vert et RD Congo : le rêve reste permis

La vraie surprise africaine de ce premier tour s'appelle le Cap-Vert. Après avoir tenu tête à l'Espagne (0-0), les Requins Bleus de Bubista ont encore fait le spectacle en bousculant l'Uruguay (2-2). Kevin Pina avait, d'ailleurs, inscrit un splendide coup franc lors de ce match. Avec deux points au compteur, s'ils battent l'Arabie saoudite (déjà éliminée) samedi, ils s'offriront un ticket historique pour le second tour.

Pour la RD Congo, c'est un coup d'arrêt. Boostés par leur nul initial face au Portugal (1-1), les Léopards ont manqué de jus et se sont inclinés face à la Colombie (0-1). Rien n'est perdu pour autant pour les joueurs de Sébastien Desabre, qui gardent une vraie chance de qualification à condition de s'imposer dimanche face à l'Ouzbékistan.

Les regrets ivoiriens et l'espoir sud-africain

Si une équipe peut s'en vouloir, c'est bien la Côte d'Ivoire. Après sa victoire inaugurale contre l'Équateur, les Éléphants ont perdu sur le fil face à l'Allemagne (2-1), alors que la victoire était à leur portée. Les Ivoiriens ont été victimes d'un manque de concentration qu'il faudra impérativement corriger jeudi face à Curaçao pour éviter une énorme désillusion.

Enfin, l'Afrique du Sud reste en vie. En arrachant le point du nul face à la République tchèque (1-1), les Bafana Bafana s'offrent une finale compliquée mais excitante face à la Corée du Sud pour essayer de se faufiler au tour suivant.

Cette troisième journée de ce Mondial 2026 va être irrespirable pour la plupart des nations africaines. Il reste à savoir combien, sur les 10 participantes, accéderont aux seizièmes de finale.