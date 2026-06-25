Afrique: Entretien routier - Madagascar s'inspire du modèle de financement porté par le FERA

Le Fonds d'Entretien Routier Autonome (FERA) a accueilli, du 16 au 18 juin 2026 à Dakar, une mission officielle du Fonds routier de la République de Madagascar. Objectif : s'imprégner de l'expérience sénégalaise en matière de mobilisation des ressources et de financement de l'entretien routier, un domaine dans lequel le Sénégal est aujourd'hui considéré comme une référence sur le continent.

Conduite par le président du Conseil d'orientation et d'administration du Fonds routier malgache, la délégation est venue étudier les mécanismes qui permettent au FERA d'assurer le financement de l'entretien du réseau routier . Selon le chef de mission, M. Zarnelson Andrianfinsaina, cette visite visait à « s'inspirer du modèle sénégalais en matière de mobilisation et de financement de l'entretien routier » tout en favorisant le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les deux institutions.

Le responsable malgache a expliqué que le choix du Sénégal repose sur plusieurs facteurs, notamment « la qualité de ses infrastructures routières » et un niveau de service dépassant les 80 %. Il a également souligné les excellentes relations diplomatiques entre Dakar et Antananarivo.

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Durant leur séjour, les techniciens et administratifs malgaches ont multiplié les échanges avec leurs homologues sénégalais sur les mécanismes de financement du secteur. Les discussions ont notamment porté sur le statut du FERA, sa tutelle technique et financière, les dispositifs réglementaires garantissant les ressources destinées à l'entretien routier, ainsi que le financement des collectivités territoriales et leur participation aux travaux d'entretien.

D'autres questions relatives aux partenaires techniques et financiers, à l'accès aux marchés financiers, à l'implication des transporteurs dans la mobilisation des ressources, à la passation des marchés et au rôle de l'agent comptable ont également été abordées.

La mission a par ailleurs rencontré les responsables de l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), renforçant ainsi sa compréhension du modèle sénégalais de gestion des infrastructures routières.

Echanges enrichissants

À l'issue des trois jours de travail, la délégation malgache s'est déclarée satisfaite des résultats obtenus. « Les échanges et les rencontres effectués lors de notre séjour en terre sénégalaise ont été très enrichissants », a affirmé M. Andrianfinsaina, saluant les performances réalisées par le FERA dans la mobilisation des ressources et le financement de l'entretien routier. Il a ajouté que « les leçons apprises et les bonnes pratiques seront implémentées » à Madagascar.

Pour sa part, la Directrice générale du FERA,Soukèye Diop Fam, a salué le choix porté sur le Sénégal pour cette mission d'échanges. Également présidente du Groupe focal Afrique de l'Ouest de l'Association des Fonds d'Entretien Routier Africains (AFERA), elle a rappelé que « le Sénégal et Madagascar, à l'image des autres pays africains, partagent les mêmes difficultés et les mêmes défis à relever dans le domaine de la mobilisation et du financement de l'entretien routier ».