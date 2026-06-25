Afrique de l'Ouest: Première édition du Fipe-UEMOA - Donner à la presse un rôle structurant dans l'intégration

Dakar abrite, depuis ce mercredi 24 juin 2026, la première édition du Forum international de la presse économique de l'Afrique de l'Ouest (Fipe-Uemoa). Cette rencontre de trois jours réunit journalistes économiques, décideurs publics, institutions régionales, secteur privé, entrepreneurs et acteurs de l'innovation autour du thème : « Innover pour l'avenir économique de l'Afrique de l'Ouest ».

Portée par la Plateforme des Médias de l'Uemoa avec l'appui de la Commission de l'Uemoa et des institutions communautaires, cette initiative entend instaurer un cadre durable de dialogue entre médias et acteurs économiques. L'objectif affiché est de mieux accompagner les transformations structurelles en cours dans l'espace ouest-africain et de renforcer la compréhension des politiques d'intégration.

Dans son discours d'ouverture, le coordonnateur de la Plateforme des Médias de l'Uemoa, Léonard Dossou, a insisté sur la portée du projet. Le Fipe-Uemoa, a-t-il affirmé, dépasse le cadre d'une rencontre ponctuelle. Il s'agit, selon lui, de « l'aboutissement d'une réflexion collective sur la place de l'information économique dans la transformation de nos économies ». Il a rappelé que la presse économique ne se limite pas à relayer l'actualité, mais constitue un instrument de pédagogie, un outil de transparence et un facteur de confiance dans les processus de gouvernance.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Représentant la Commission de l'Uemoa, Mme Aminata Mbodj a, pour sa part, souligné le rôle central des médias dans le processus d'intégration régionale. Elle a estimé que la presse constitue « un puissant outil d'intégration » et un relais indispensable pour la vulgarisation des réformes communautaires. Elle a également mis en avant les initiatives de renforcement des capacités des journalistes engagées par l'institution.

Un levier de pédagogie et de transparence

Dans un espace Uemoa qui compte plus de 151 millions d'habitants, les défis économiques restent multiples : financement des Pme, développement des infrastructures, industrialisation, transition énergétique et adaptation aux changements climatiques. Autant de chantiers qui nécessitent, selon les participants, une meilleure circulation de l'information économique.

Le représentant du ministre sénégalais du Commerce et de l'Industrie, Paul Faye, a insisté sur les enjeux liés à la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Il a relevé que le commerce intra-africain reste limité par des barrières tarifaires et non tarifaires, ainsi que par des contraintes logistiques et réglementaires. Selon lui, l'harmonisation des cadres et le renforcement des infrastructures commerciales constituent des leviers essentiels pour accélérer l'intégration économique.

Durant trois jours, le Fipe-Uemoa servira de cadre d'échanges sur plusieurs thématiques : innovation, digitalisation, intelligence artificielle, transition énergétique, gouvernance économique et mobilisation des investissements privés.

La Plateforme des Médias de l'Uemoa ambitionne ainsi de faire du forum un rendez-vous régulier dédié à l'information économique, au dialogue multi-acteurs et à la promotion d'une intégration régionale mieux comprise et mieux partagée.