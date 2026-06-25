Tunisie: Cité des Sciences - Vacances estivales - Découvertes et science pour éveiller les jeunes esprits

Cet été, la Cité des sciences à Tunis et ses antennes régionales transforment les vacances scolaires en une véritable aventure éducative. Entre écoles d'été, clubs scientifiques, ateliers interactifs et expériences ludiques, près d'une centaine d'activités sont proposées aux enfants et aux adolescents durant les mois de juin et juillet 2026. Une programmation riche qui place la curiosité, l'expérimentation et l'apprentissage au coeur de la saison estivale.

La Presse -- Loin des vacances passées uniquement devant les écrans, la Cité des sciences invite les jeunes à explorer le monde qui les entoure à travers un vaste programme pédagogique. L'objectif est clair : éveiller la curiosité scientifique, développer l'esprit critique et encourager les vocations dans les domaines des sciences et des technologies.

Selon Hassen Tahri, chargé de communication de la Cité des sciences, cette nouvelle édition des écoles d'été s'inscrit dans une démarche visant à rapprocher les jeunes du savoir à travers des activités adaptées à chaque tranche d'âge.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le cycle estival a débuté dans l'antenne régionale de Kasserine avec des sessions consacrées à l'éveil scientifique avant de se poursuivre à Tunis autour des mathématiques, de la chimie, de la physique, des sciences de la vie et de l'environnement.

Les mathématiques, un jeu à Kasserine

Parmi les rendez-vous les plus attendus figure le club d'été de mathématiques organisé du 1er au 3 juillet à la succursale de la Cité des sciences à Kasserine. Destinée aux enfants âgés de 10 à 12 ans, cette formation est proposée au tarif de 30 dinars par participant.

Pendant trois jours, les jeunes découvriront les techniques du calcul mental dans une ambiance mêlant apprentissage et divertissement. Après une visite guidée de l'espace d'exploration de la Cité des sciences, les participants seront initiés aux principes fondamentaux du calcul mental avant d'aborder les opérations simples puis plus complexes.

La formation se terminera par l'apprentissage de méthodes permettant de mémoriser rapidement les tables de multiplication, des exercices interactifs ainsi qu'une évaluation finale sanctionnée par la remise de certificats.

Au-delà des chiffres, cette activité vise à renforcer la concentration, la rapidité de réflexion et la confiance en soi des enfants à travers des défis adaptés à leur âge.

Une école d'été pour les futurs physiciens

La physique sera également à l'honneur du 1er au 3 juillet à la Cité des sciences de Tunis avec une école d'été destinée aux élèves des 7e, 8e et 9e années de l'enseignement fondamental.

Grâce à des expériences simplifiées et à des ateliers interactifs, les participants découvriront les notions essentielles de cette discipline fascinante. Le programme abordera notamment la structure de la matière, les particules, les propriétés de l'eau, l'électricité, les circuits électriques, l'électromagnétisme ainsi que plusieurs phénomènes naturels et optiques.

L'objectif est de rendre accessibles des concepts parfois complexes en privilégiant l'expérimentation et la manipulation.

Éveil scientifique : apprendre en observant la nature

Les élèves du primaire âgés de 9 à 11 ans auront quant à eux rendez-vous du 25 au 27 juin au Pavillon de la Vie et de l'Homme pour une école d'été consacrée à l'éveil scientifique.

Durant trois demi-journées, les enfants seront invités à se glisser dans la peau de jeunes chercheurs. Biologie, écologie et sciences de l'environnement constitueront les principaux thèmes abordés à travers des ateliers pratiques, des expériences collectives et des jeux de rôle.

Cette formule vise notamment à faire découvrir le fonctionnement du corps humain, la richesse du monde végétal et les enjeux liés au climat et à la biodiversité. Les frais de participation sont fixés à 60 dinars, avec un nombre limité à vingt participants afin de garantir un accompagnement personnalisé.

Les sciences de la vie pour les collégiens

Les collégiens âgés de 12 à 15 ans pourront prolonger l'aventure scientifique grâce à l'École d'été SVT organisée du 1er au 4 juillet au même pavillon.

Pendant quatre demi-journées, les participants exploreront les grandes fonctions du corps humain, le monde du vivant à différentes échelles, ainsi que les problématiques environnementales contemporaines.

L'approche privilégiera les manipulations, les observations et les échanges afin de rendre les apprentissages plus concrets et plus attractifs. Comme pour l'école d'éveil scientifique, les frais d'inscription sont de 60 dinars et les places limitées à vingt participants.

Des ateliers scientifiques pour tous les publics

Parallèlement aux écoles d'été, la Cité des sciences propose une multitude d'ateliers ouverts à différents publics entre le 24 et le 28 juin.

Les visiteurs pourront notamment participer à des activités autour de l'extraction de l'ADN, des anomalies chromosomiques, de la qualité de l'eau, des sols durables, des microbes, du changement climatique, des dinosaures, de la pression atmosphérique ou encore du calcul mental.

Ces ateliers, organisés dans les différents laboratoires et pavillons de la Cité, permettent d'aborder des sujets scientifiques variés sous un angle pratique et accessible.

Une vocation éducative affirmée

À travers cette programmation particulièrement dense, la Cité des sp

ciences confirme son rôle de passerelle entre les jeunes et le monde de la recherche. En proposant des activités qui allient rigueur scientifique et plaisir de découvrir, l'institution entend faire des vacances scolaires un moment privilégié d'apprentissage et d'épanouissement.

Une initiative qui démontre qu'en été aussi, la science peut devenir un formidable terrain de jeu pour les jeunes Tunisiens.