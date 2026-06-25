Tunisie: Partenariat tuniso-italien - Plus de 1 000 entreprises italiennes implantées au pays

Le partenariat économique entre la Tunisie et l'Italie connaît une dynamique soutenue, avec des échanges commerciaux estimés à environ 20,5 milliards de dinars en 2025, en progression continue, a indiqué la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri.

S'exprimant à l'ouverture du Forum économique et d'affaires tuniso-italien, organisé à Tunis le 24 juin, elle a souligné que cette relation bilatérale repose sur des indicateurs solides et une coopération en constante consolidation.

L'Italie confirme sa position de partenaire économique majeur de la Tunisie, notamment dans le secteur de l'énergie, où elle occupe la première place des investisseurs. Elle se classe également au troisième rang des partenaires en termes d'investissements directs étrangers.

Le nombre d'entreprises à participation italienne implantées en Tunisie dépasse aujourd'hui 1 072 sociétés, pour un volume d'investissements estimé à environ 3,7 milliards de dinars, illustrant l'ancrage profond des opérateurs italiens dans l'économie tunisienne.

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Les échanges commerciaux ont également poursuivi leur progression, enregistrant une hausse d'environ 8 % au cours des quatre premiers mois de 2026 par rapport à la même période de 2025, confirmant la tendance haussière des relations économiques entre les deux pays.

Sur le plan touristique, l'Italie constitue également l'un des principaux marchés émetteurs vers la Tunisie, avec plus de 160 000 touristes italiens accueillis en 2025, renforçant ainsi les liens humains et économiques entre les deux rives de la Méditerranée.

La Cheffe du gouvernement a estimé que ces performances traduisent la confiance élevée des investisseurs italiens dans le climat des affaires en Tunisie, ainsi que l'attractivité croissante du pays dans des secteurs stratégiques.

Elle a également mis en avant le développement des projets conjoints et des financements croisés, qui témoignent de la profondeur du partenariat tuniso-italien et de son potentiel de croissance dans les années à venir.

Selon elle, cette coopération confirme la solidité des relations économiques entre Tunis et Rome et ouvre la voie à de nouvelles opportunités d'investissement et de partenariat dans des secteurs à forte valeur ajoutée.