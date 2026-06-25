Tunisie: ELMED - Un contrat de 770 millions d'euros attribué à Hitachi Energy pour l'interconnexion Tunisie-Italie

Le projet énergétique ELMED vient de connaître une avancée majeure avec l'attribution d'un contrat stratégique de plusieurs centaines de millions d'euros.

L'entreprise Hitachi Energy a été retenue pour la réalisation des stations de conversion du projet d'interconnexion électrique ELMED entre la Tunisie et l'Italie, à l'issue d'un contrat estimé à environ 770 millions d'euros attribué par Terna et la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

Selon Agenzia Nova, ce projet stratégique constitue la première liaison électrique sous-marine en courant continu haute tension (CCHT) entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Il reliera la station de Partanna, en Sicile (Italie), à celle de Mlaabi, dans la région de Menzel Temime en Tunisie.

D'une capacité de 600 MW et s'étendant sur environ 220 km, dont une large partie en câble sous-marin atteignant jusqu'à 800 mètres de profondeur dans le détroit de Sicile, l'interconnexion ELMED vise à renforcer la sécurité énergétique des deux rives de la Méditerranée et à favoriser l'intégration des systèmes électriques euro-méditerranéens.

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Le contrat attribué à Hitachi Energy couvre la conception, la fourniture, la construction et la mise en service des stations de conversion. L'entreprise fournira notamment des convertisseurs haute tension, des transformateurs de puissance, des équipements électriques avancés ainsi que son système de contrôle propriétaire MACH. Elle assurera également les études de système et l'ingénierie complète du projet.

Le chantier impliquera en outre un consortium d'entreprises, dont D'Agostino Costruzioni Generali en Italie et Orascom Construction en Tunisie et en Égypte, chargées principalement des travaux de génie civil et des installations électromécaniques.

Selon les porteurs du projet, ELMED représente une infrastructure clé pour accompagner la transition énergétique, faciliter l'intégration des énergies renouvelables et renforcer les interconnexions électriques transfrontalières. Il s'inscrit également dans les objectifs européens du programme REPowerEU visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles et accélérer la décarbonation.

Le projet bénéficie d'un financement européen estimé à plus de 307 millions d'euros via le mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE), ainsi que du soutien d'institutions internationales telles que la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la KfW. Le coût global de l'interconnexion est évalué à environ 1,42 milliard d'euros.

ELMED est également intégré au Plan Mattei pour l'Afrique, qui vise à renforcer la coopération énergétique et économique entre l'Europe et les pays africains. Pour la Tunisie, ce projet est considéré comme stratégique, tant pour la sécurité énergétique que pour son rôle potentiel de hub régional dans les échanges électriques.