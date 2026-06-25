Dans le cadre de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales illicites, la Direction régionale de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat de la région du Djôrô, en étroite collaboration avec la Direction régionale de la Police Nationale et celle en charge des Ressources animales, a saisi le vendredi 19 juin dernier une importante quantité d'oeufs prohibés provenant d'un pays voisin ayant officiellement déclaré un foyer d'Influenza Aviaire hautement pathogène (grippe aviaire H5N1).

En plus du risque sanitaire lié à leur origine, ces 5 936 plaquettes, estimées à plus de 13 900 000 FCFA, étaient transportées et stockées dans des conditions totalement inappropriées. À la suite d'une inspection minutieuse menée par la Zone d'Appui Technique de l'Elevage (ZATE) de Gaoua, la marchandise a été déclarée impropre à la consommation. Par conséquent, elle a fait l'objet hier mardi d'une destruction par enfouissement par les services compétents.