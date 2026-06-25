Burkina Faso: Gaoua - La Direction régionale de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat de la région de Djôrô a saisi 6000 plaquettes d'oeufs impropre à la consommation

24 Juin 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et les pratiques commerciales illicites, la Direction régionale de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat de la région du Djôrô, en étroite collaboration avec la Direction régionale de la Police Nationale et celle en charge des Ressources animales, a saisi le vendredi 19 juin dernier une importante quantité d'oeufs prohibés provenant d'un pays voisin ayant officiellement déclaré un foyer d'Influenza Aviaire hautement pathogène (grippe aviaire H5N1).

En plus du risque sanitaire lié à leur origine, ces 5 936 plaquettes, estimées à plus de 13 900 000 FCFA, étaient transportées et stockées dans des conditions totalement inappropriées. À la suite d'une inspection minutieuse menée par la Zone d'Appui Technique de l'Elevage (ZATE) de Gaoua, la marchandise a été déclarée impropre à la consommation. Par conséquent, elle a fait l'objet hier mardi d'une destruction par enfouissement par les services compétents.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.