Angola: Feiba2026 - Budget de 26 millions de kwanzas pour la Foire de la Banane

Panguila ( — Le budget de la 12e édition de la Foire de la Banane, qui ouvre ses portes vendredi au marché de Panguila, s'élève à 26 220 500 kwanzas, a annoncé le coordinateur du comité d'organisation José Pedro.

Lors d'une conférence de presse, le vice-gouverneur de Bengo a expliqué que ce montant est destiné à couvrir les dépenses inhérentes à l'événement, qui réunira plus de 350 exposants, parmi lesquels des petits et grands producteurs, des municipalités et des acteurs de la filière, tels que des fournisseurs de machines et d'équipements agricoles.

Le coordinateur du comité d'organisation a indiqué que cette 12e édition de la Feiba devrait générer un chiffre d'affaires de 200 millions de kwanzas, supérieur aux 159 millions de kwanzas de l'édition précédente.

Il a également assuré que les municipalités bénéficieront du soutien des transporteurs locaux pour l'acheminement gratuit des produits jusqu'au site de la foire pendant toute la durée de l'événement.

Créée en 2012 par le gouvernorat provincial de Bengo, la Foire de la Banane (Feiba) est devenue la plus importante bourse d'affaires de la province.