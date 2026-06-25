Angola: La CNE exhorte les responsables provinciaux à agir avec transparence

Luanda — Le président de la Commission électorale nationale (CNE, sigle en portugais), Manuel Pereira da Silva, a exhorté ce mardi les nouveaux présidents des commissions électorales provinciales à fonder leurs actions sur la transparence, l'intégrité et un sens aigu des responsabilités.

Lors de la cérémonie d'investiture des présidents des commissions électorales provinciales, il leur a conseillé d'agir en s'appuyant sur leur compétence technique, une culture du consensus institutionnel et la coopération entre les membres de la CNE.

Le responsable a déclaré que la confiance des citoyens dans les institutions électorales dépend de la qualité des décisions et de la conduite de leurs dirigeants.

Manuel Pereira da Silva a affirmé que la consolidation de la démocratie exige des institutions fortes et crédibles, capables d'agir avec professionnalisme et sens de l'État.

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Dans son discours, il a exprimé sa confiance dans la capacité des nouveaux élus à exercer leurs fonctions et a appelé les présidents reconduits à soutenir l'intégration des personnes chargées de conduire des processus électoraux pour la première fois.

Selon le responsable, 2026 constitue une année préélectorale, période durant laquelle la CNE a déjà entamé les préparatifs en vue de l'organisation des prochaines élections générales.

« Notre équipe est au complet. Il est temps de se mettre au travail et de poursuivre nos efforts », a-t-il déclaré.

Au cours de la cérémonie, Manuel Pereira da Silva a procédé à l'assermentation des présidents des 21 commissions électorales provinciales.

La Commission électorale nationale est l'organe constitutionnel indépendant chargé de l'organisation, de la coordination, de l'exécution et du bon déroulement des processus électoraux en Angola. .