Afrique: Le Canada réaffirme son soutien à la stratégie angolaise de mise en oeuvre de la ZLECAf

Luanda — L'ambassadeur du Canada en Angola, Anderson Blanc, a réaffirmé ce mardi à Luanda le soutien de son pays à la stratégie nationale de mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), visant à diversifier l'économie.

Selon le diplomate canadien, qui s'exprimait par visioconférence (Zoom) lors de l'atelier de validation de la Stratégie et du Plan d'action nationaux pour la mise en oeuvre de la ZLECAf en Angola, cette initiative représente une occasion de renforcer le secteur privé et d'intégrer les chaînes de valeur régionales et continentales.

Dans un contexte d'incertitude mondiale, a-t-il affirmé, l'intégration régionale constitue « non seulement une opportunité économique, mais aussi une nécessité stratégique ».

Anderson Blanc a ajouté que les réformes en cours en Angola, notamment celles relatives au corridor de Lobito, renforcent la connectivité régionale et contribuent à la création d'un environnement commercial concurrentiel.

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C'est dans ce domaine, a précisé l'ambassadeur, que le Canada entend partager son expérience, en mettant l'accent sur la modernisation des systèmes de commerce numérique et la coopération réglementaire.

Anderson Blanc a assuré que, par le biais de programmes de coopération internationale, le Canada appuie les processus de la ZLECAf et est prêt à poursuivre sa collaboration avec l'Angola sur des questions telles que les systèmes de facilitation des échanges, les partenariats pour l'harmonisation réglementaire, les exportations, la préparation et les programmes de renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises.

L'atelier sur la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine en Angola a été organisé par le ministère de l'Industrie et du Commerce, en partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA).

Cet événement a réuni des représentants d'organismes internationaux, d'associations d'entreprises, de chambres de commerce et d'industrie, ainsi que des universitaires.

Les occasions et les défis que représente la ZLECAf pour l'Angola, ainsi que la stratégie et le plan de mise en oeuvre, ont été présentés lors de cet événement.