Angola: L'ARC renforce son engagement dans la lutte contre les pratiques illicites qui entravent la concurrence

23 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par RM/PBC/LUZ

Malanje — L'administrateur de l'Autorité de régulation de la concurrence (ARC), Nelson Lembe, a assuré aujourd'hui à Malanje que l'institution poursuivra ses actions de prévention, d'enquête et de lutte contre les pratiques illicites qui restreignent la concurrence et nuisent aux entreprises, aux consommateurs et à l'économie nationale.

À l'issue d'une rencontre avec le vice-gouverneur chargé du secteur technique et des infrastructures, Duarte Ginga, M. Lembe a souligné le rôle crucial joué par l'ARC dans la promotion et la défense de la concurrence en Angola.

Selon Nelson Lembe, l'objectif principal de l'Autorité de régulation est de garantir un environnement commercial éthique, indispensable au développement économique et à l'efficacité des marchés nationaux.

Il a rappelé que la mission de l'institution est de promouvoir et de défendre la concurrence en Angola et que, à cette fin, elle surveille les marchés et le comportement des opérateurs économiques, en veillant au respect des principes établis par la loi sur la concurrence.

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Nelson Lembe a expliqué que l'objectif est d'identifier les comportements, dans le cadre des procédures de marchés publics, tels que la fixation des prix ou d'autres pratiques restrictives, qui ne portent pas atteinte à la libre concurrence et à l'intérêt public.

Concernant la rencontre avec les membres du gouvernement provincial de Malanje, le responsable a indiqué qu'elle visait à présenter les objectifs de l'entreprise et la tenue, le 24 juin, du séminaire régional sur la « Lutte contre la collusion dans les marchés publics ».

Il a précisé que cette formation, à laquelle participeront des entités contractantes des provinces de Malanje, Cuanza Norte et Uíge, a pour objectif de sensibiliser les participants à la détection des pratiques abusives et des ententes sur les prix lors des procédures d'appel d'offres.

L'administrateur de l'Autorité de régulation de la concurrence a également expliqué que cette action s'inscrit dans le cadre d'un programme national lancé en 2023, une initiative conjointe de l'ARC et du Service national des marchés publics (SNCP), qui vise à promouvoir une concurrence loyale et à protéger les marchés angolais.

L'Autorité de régulation de la concurrence (ARC) est une société publique créée fin 2018.

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