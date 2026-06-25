Angola: Le gouverneur veut éloigner les grossistes du centre urbain de Lubango

Lubango — Le gouverneur de la province de Huíla, Nuno Mahapi, a lancé un appel au renforcement des mesures d'aménagement urbain dans la municipalité de Lubango, en mettant l'accent sur la lutte contre l'installation de nouveaux entrepôts dans le centre-ville et dans les zones à forte circulation.

Selon le gouverneur, cette mesure doit être comprise comme une stratégie provinciale de réorganisation de l'espace urbain, compte tenu des contraintes provoquées par la concentration d'activités commerciales de gros en zone urbaine.

Les autorités locales estiment qu'il existe plus d'une centaine d'établissements dans cette situation, notamment des entrepôts de vente de matériaux de construction situés dans des zones telles que les environs de la place de Sé Catedral.

Dans ces secteurs, les opérations fréquentes de chargement et déchargement de marchandises entraînent des perturbations importantes de la circulation routière, particulièrement aux heures de pointe.

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Le gouverneur a souligné que l'occupation des axes principaux par des structures commerciales contribue à la congestion du trafic et à la désorganisation de l'espace urbain.

Il a toutefois précisé qu'aucune mesure immédiate de fermeture n'est prévue pour les établissements déjà existants, mais qu'il s'agit plutôt d'un processus progressif de réorganisation du commerce urbain.

La stratégie en cours prévoit ainsi le déplacement graduel des entrepôts des principales artères de la ville vers des zones plus appropriées et mieux structurées.