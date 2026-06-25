Angola: Huambo se dote d'un guichet unique pour les entreprises dans le cadre du projet Diversifica Mais

Huambo — La province de Huambo s'est dotée ce mardi d'un guichet unique pour les entreprises, inauguré par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes, dans le cadre du projet d'accélération de la diversification économique et de la création d'emplois (Diversifica Mais).

Situé dans les locaux de la Délégation provinciale de la Justice et des Droits de l'Homme, ce guichet unique vise à renforcer les capacités institutionnelles de l'État et à dynamiser le secteur privé en Angola, grâce à des services de création et de formalisation d'entreprises plus efficaces, notamment dans les provinces du corridor de Lobito.

Le guichet, doté de 12 employés qualifiés, comprend notamment un espace de services polyvalents offrant des services de création, de dissolution ou de modification de sociétés, de mise à jour des certificats commerciaux, ainsi que des services liés au commerce, à l'Institut national de sécurité sociale (INSS), à l'Administration générale des impôts (AGT), au notaire, au cadastre et au registre du commerce.

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Dans des déclarations à la presse, Marcy Lopes a indiqué que le processus de création d'entreprises est actuellement plus rapide et peut être effectué en personne, au guichet ou en ligne, avec un délai d'exécution et de finalisation de 24 à 48 heures.

Le responsable a assuré que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme met en place toutes les conditions nécessaires à la création d'entreprises dans les délais impartis.

Il a mentionné que des efforts sont déployés pour intégrer le secteur informel au secteur formel, avec des opérateurs dûment enregistrés et soumis à des obligations fiscales.

Par ailleurs, Marcy Lopes a ajouté que des mesures sont prises pour garantir que les flux financiers soient effectués par le biais des banques et dans le respect des règles du marché, afin de garantir des échanges commerciaux plus rigoureux et conformes aux normes légales.

Concernant le guichet nouvellement inauguré, le ministre a déclaré qu'il permettra à toutes les parties intéressées de créer leur entreprise normalement et d'intégrer le marché formel, créant ainsi des emplois et des revenus.

Lors de sa visite de travail de quelques heures dans la province de Huambo, le ministre s'est rendu aux points d'enregistrement du Centre Mère-Enfant « Mineira », de l'Hôpital Général de Huambo, dans le cadre du projet « Naissance avec une Identité », et du bureau d'identification civile et pénale situé Avenida da Independência, anciennement Rua Cinco de Outubro.

Lors de cette visite, le dirigeant a invité les parents et tuteurs à inscrire leurs enfants, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme étant disponible à tout moment pour effectuer cette démarche.

Le Guichet unique pour les entreprises est un service public interorganisationnel spécialisé, doté de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative, financière et patrimoniale, et placé sous la tutelle du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Il vise à faciliter la création de sociétés commerciales, d'entreprises individuelles et de coopératives.

Le projet «Diversifica Mais», piloté par le ministère du Plan et financé par la Banque mondiale avec un budget de 300 millions de dollars américains jusqu'en 2029, a pour objectif de promouvoir la diversification économique de manière durable et géographiquement équilibrée, ainsi que de créer davantage d'emplois dans le secteur privé.