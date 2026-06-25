Angola: La Commission de la Politique sociale examine le décret présidentiel sur l'égalité et l'équité de genre

Luanda — La Commission de la Politique sociale du Conseil des ministres a examiné, ce mardi à Luanda, le projet de décret présidentiel portant approbation de la politique nationale pour l'égalité et l'équité de genre, ainsi que son plan de mise en oeuvre.

Un communiqué de presse issu de la réunion indique que le document a été analysé lors de la IVe session ordinaire de la Commission, présidée par la ministre d'État chargée du secteur social, Maria do Rosário Bragança.

Le projet vise à renforcer l'institutionnalisation de l'approche genre dans toutes les sphères de gouvernance et de la société.

« Il constitue également un instrument central de promotion de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, réaffirmant l'engagement du pays en matière de stratégie de développement durable, de justice sociale et de construction d'une société plus équitable, cohésive et résiliente », peut-on lire dans le communiqué.

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Au cours de la session, la Commission a également examiné le décret présidentiel approuvant le Plan d'action national de deuxième génération de l'Angola relatif à la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité.

Ce document vise à renforcer la participation des femmes aux processus décisionnels ainsi que leur pleine implication dans les efforts de maintien et de promotion de la paix et de la sécurité.

Dans le domaine du sport, deux projets de décret présidentiel ont également été étudiés, notamment celui relatif au régime juridique des contrats-programmes sportifs, ainsi que celui portant sur les infrastructures sportives.

Selon le secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira, le premier texte encadre la conclusion, l'exécution, le suivi et l'évaluation des contrats entre l'État et les entités sportives, tout en définissant les mécanismes de financement, de contrôle financier, d'évaluation des résultats et de sanctions en cas de non-respect.

Le second établit le cadre juridique des infrastructures sportives, en définissant les règles relatives à leur conception, construction, gestion, utilisation et contrôle, notamment pour les équipements publics.

Il prévoit également la garantie des conditions de sécurité, d'accès et de financement des espaces destinés à la pratique sportive et à l'organisation d'événements, tout en assurant la protection des personnes et des biens.

Dans le secteur de la culture, la Commission a aussi examiné le projet de décret présidentiel portant règlement de la loi générale sur les archives.