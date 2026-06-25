Angola: Le prix du pétrole brut Brent chute à 77,80 $US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent a ouvert la séance de mardi sur une forte tendance baissière, clôturant à 77,80 $US, soit une dépréciation de 3,07 $US par rapport à l'ouverture de lundi.

Lors de la séance précédente, le Brent a fluctué entre 76,93 $US et 81,65 $US, selon le site spécialisé « investing.com ».

L'« or noir » poursuit baisse, les investisseurs se concentrant sur les négociations entre les États-Unis et l'Iran et la réouverture du détroit d'Ormuz.

On s'attend à une forte augmentation de l'offre mondiale de pétrole dans les prochains mois, des centaines de pétroliers chargés étant en attente de traverser le détroit.

Parallèlement, l'Iran dispose d'importants volumes de pétrole qu'il peut désormais vendre aux prix du marché après la levée des sanctions par l'administration Trump.