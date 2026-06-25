Angola: Le rôle primordial du ministère de l'Intérieur dans la consolidation de la paix

Caxito — Le vice-gouverneur de Bengo chargé des services techniques et des infrastructures, Edson Cruz, a souligné ce lundi à Caxito l'importance de la sécurité, pilier indispensable au développement économique et social de la province.

S'exprimant lors de la cérémonie commémorant le 47e anniversaire du ministère de l'Intérieur, célébré le 22 juin, M. Cruz a fait valoir que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les autorités continuent d'apporter un soutien sans faille aux initiatives visant à renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles des services du ministère.

Le vice-gouverneur de Bengo a également déclaré que le personnel des services du ministère de l'Intérieur a fait preuve de professionnalisme et de dévouement dans l'exercice de ses fonctions.

Il considère toutefois fondamental de renforcer la police de proximité, les opérations de contrôle et le travail de prévention auprès des communautés, des écoles et des institutions publiques et privées, afin de réduire la criminalité et de promouvoir un environnement plus sûr pour tous.

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Il a encouragé les agences du ministère de l'Intérieur à poursuivre leurs actions de lutte contre l'exploitation illégale de l'or et du bois, phénomènes qui constituent une grave menace pour l'économie nationale, l'environnement et la stabilité sociale des communautés.

Le dirigeant a reconnu que des défis importants subsistent en matière de transport, d'équipement opérationnel, d'infrastructures, de logement et d'autres ressources nécessaires à l'accomplissement des missions confiées aux agences du ministère de l'Intérieur dans la province.

Le vice-gouverneur a réaffirmé l'engagement du gouvernement de Bengo à continuer de soutenir la recherche de solutions permettant de minimiser ces difficultés et d'améliorer la capacité de réponse des forces de l'ordre et de sécurité.

Lors de la cérémonie commémorative du 22 juin, les membres des agences du ministère de l'Intérieur qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions dans la région ont été honorés.