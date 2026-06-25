Angola: La stratégie de pays dans la ZLECAf priorise les secteurs générateurs de recettes d'exportation

Luanda — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, a assuré ce mardi à Luanda que la stratégie de l'Angola pour la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) privilégie les secteurs capables de générer des recettes d'exportation et de renforcer les chaînes de valeur en amont de l'économie nationale.

Le responsable gouvernemental a souligné que l'objectif du pays est d'identifier et de débloquer des chaînes de valeur stratégiques dans lesquelles l'Angola dispose d'un avantage comparatif, notamment l'agro-industrie, la pêche, la transformation des minerais et la logistique.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier de validation de la stratégie nationale et du plan d'action pour la mise en oeuvre de la ZLECAf en Angola, il a reconnu que le pays dispose de ressources importantes, d'une population jeune et dynamique, ainsi que d'une position géographique stratégique lui permettant de tirer parti de l'accroissement des échanges intra-africains.

Toutefois, il a estimé que la pleine exploitation de ces avantages nécessite une stratégie claire, cohérente et opérationnelle.

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Dans ce cadre, il a expliqué que la stratégie nationale traduit l'ambition continentale en actions concrètes au niveau national, ajoutant qu'elle est alignée sur les politiques commerciales, industrielles et fiscales de l'Angola ainsi que sur les engagements et les opportunités de la zone de libre-échange.

Le ministre a également insisté sur la nécessité d'harmoniser les listes tarifaires, les règles d'origine, les procédures douanières et les mesures non tarifaires, afin de permettre aux produits « Made in Angola » de mieux concurrencer et prospérer sur le marché continental.

Par ailleurs, Rui Miguêns de Oliveira a souligné l'importance de renforcer les capacités institutionnelles et du secteur privé pour opérer dans le cadre de la ZLECAf.