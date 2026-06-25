Angola: Uíge enregistre 127 crimes de plus en un an

23 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par JAR/SB

Uíge ( — Deux mille vingt crimes de diverses natures ont été enregistrés au cours des douze derniers mois par les services du ministère de l'Intérieur de la province d'Uíge, soit 127 cas de plus qu'à la même période l'année précédente.

Parmi ces crimes, on note principalement des homicides, des vols qualifiés, des coups et blessures et des agressions sexuelles.

Ces données ont été présentées lundi par le délégué provincial du ministère de l'Intérieur, le commissaire Ernesto Hayamunye, lors de la clôture des célébrations du 47e anniversaire de la création du ministère.

Le délégué a précisé que 1 356 affaires avaient été résolues, aboutissant à l'arrestation de 1 799 personnes soupçonnées d'être des auteurs de ces crimes.

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Il a également souligné que, durant cette même période, 67 groupes criminels avaient été démantelés, impliquant au total 88 individus impliqués dans diverses activités criminelles.

Dans le cadre de la lutte contre l'exploitation illégale des mines stratégiques, il a été rapporté que, grâce aux actions menées, 13 829 citoyens de diverses nationalités ont pu être dispersés et 1 182 personnes interpellées.

Ces actions ont également permis la saisie de 16 armes à feu, de 711 grammes et 90 livres d'or, de 40 kilogrammes de galène, ainsi que de plus de 30 millions de kwanzas, 165 dollars américains, 430 livres sterling et 32 balances à or, entre autres.

Concernant les accidents aériens, 939 ont été recensés, faisant 31 morts et 334 blessés.

En matière de migration, 454 citoyens de diverses nationalités, principalement originaires de la RDC, en situation irrégulière, ont été expulsés du territoire national vers leur pays d'origine.

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