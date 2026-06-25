Angola: Renforcement de la lutte contre la criminalité transfrontalière à Cabinda

Cabinda — La gouverneure de Cabinda, Suzana de Abreu, a appelé lundi, à un renforcement de la lutte contre le trafic de carburant, l'immigration clandestine et la cybercriminalité, considérant que ces phénomènes continuent de menacer la sécurité de la province.

S'exprimant lors de la cérémonie commémorative du 47e anniversaire du ministère de l'Intérieur (MININT), elle a également exhorté les instances compétentes à intensifier leurs actions de prévention et de répression des crimes commis contre les mineurs, en particulier les filles et les personnes vulnérables.

Suzana de Abreu a par ailleurs salué le travail accompli par les différents organes sectoriels en matière de consolidation de l'autorité de l'État, de contrôle des frontières et de lutte contre la criminalité, soulignant que leurs actions contribuent à renforcer la sécurité et la confiance des citoyens.

De son côté, le délégué provincial du ministère de l'Intérieur et commandant de la Police nationale à Cabinda, le commissaire Francisco Notícia Baptista, a assuré une attention accrue à la lutte contre les violences conjugales, le trafic de stupéfiants, la traite des êtres humains, l'immigration clandestine et la criminalité transfrontalière.

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Il a également réaffirmé l'engagement de la corporation à former son personnel et à créer les conditions nécessaires au bon déroulement des prochaines élections générales.

Les célébrations du 47e anniversaire du ministère de l'Intérieur se sont déroulées sous le thème « MININT 47 ans : Modernisation et innovation, gage d'excellence institutionnelle ».