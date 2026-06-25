Angola: Le parc solaire de Quilemba entre en phase de test

Lubango — Le projet solaire de Quilemba, l'une des principales infrastructures de production d'énergie renouvelable en construction dans la province de Huíla, est achevé à 95 % et entame sa phase finale de test en vue de l'injection d'énergie dans le réseau national de transport.

Cette information a été communiquée par le chef de projet, Pedro Sierra, lors d'une visite du gouverneur de Huíla, Nuno Mahapi, sur le site situé en périphérie de Lubango.

Selon l'ingénieur, la centrale a déjà commencé à injecter de l'énergie à titre expérimental sur le réseau électrique national, toujours en phase de test, ce qui constitue une étape décisive vers sa mise en service commerciale.

Pedro Sierra a expliqué que les derniers réglages techniques et la mise en service des équipements installés dans les différents blocs de production étaient en cours.

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Il a ajouté que l'objectif est d'atteindre la capacité de production maximale de 35 mégawatts d'ici la fin de la semaine prochaine, une fois tous les systèmes opérationnels stabilisés.

Le chef de projet a souligné que la phase actuelle du projet comprend la validation technique des systèmes de production, de transformation et de distribution d'énergie, garantissant la sécurité et l'efficacité de l'énergie injectée dans le réseau.

Le projet est structuré en quatre blocs de production d'énergie photovoltaïque, équipés de technologies modernes pour optimiser la production d'énergie.

La centrale intègre des systèmes de transformation et de contrôle qui garantissent la stabilité de l'énergie avant son injection dans le réseau électrique national.

Un nouveau poste de transformation a également été construit pour transporter l'énergie produite par le projet, a indiqué l'entrepreneur. Une ligne de transport d'environ quatre kilomètres a été installée en parallèle, reliant directement le parc solaire au réseau national.

Le projet comprend l'installation de 56 600 panneaux solaires photovoltaïques, qui constituent la base de sa capacité de production d'énergie.

Vingt-cinq postes de transformation ont également été installés, chargés d'élever et de distribuer l'énergie produite dans les différents blocs.

Les travaux du projet solaire de Quilemba ont débuté en juin 2025 et sont en phase finale d'exécution, la fin des essais techniques étant prévue pour le 7 juillet 2026.