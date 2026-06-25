Angola: La BAI renforce son rôle dans le financement du tourisme lors d'un forum mondial

Luanda — La Banque angolaise d'Investissements (BAI) a réaffirmé son positionnement en tant que partenaire stratégique du développement du tourisme national lors de sa participation au sommet Angola Investment Summit 2026, tenu les 18 et 19 du mois à Luanda.

Dans une note de presse transmise lundi à l'ANGOP, l'institution bancaire indique que l'événement, qui a réuni décideurs politiques, investisseurs et opérateurs du secteur touristique issus de plusieurs pays, a été l'occasion de mettre en avant son engagement en faveur du financement de projets structurants destinés à soutenir la diversification économique de l'Angola.

Selon le document, l'administrateur exécutif de la BAI, Victor Cardoso, a plaidé pour la mise en oeuvre d'initiatives durables et à long terme afin de stimuler la croissance du secteur.

Il a souligné que les institutions financières sont prêtes à accompagner des projets touristiques solides et innovants, contribuant ainsi à la création d'emplois, à l'attraction d'investissements et à la génération de richesses.

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« Notre pays dispose d'un énorme potentiel culturel et de vastes opportunités dans le domaine de l'agrotourisme qui peuvent être exploitées pour dynamiser l'économie nationale », a-t-il déclaré.

En marge du sommet, la BAI et le ministère du Tourisme ont formalisé un accord de coopération visant la promotion et le développement structuré du secteur.

Ce partenariat prévoit la création de solutions financières dédiées aux opérateurs touristiques, le renforcement de la transformation numérique des entreprises, la modernisation des moyens de paiement, ainsi que la mise en oeuvre d'initiatives conjointes pour promouvoir la marque touristique nationale "Visit Angola - The Rhythm of Life".

La BAI a également tenu des rencontres stratégiques avec des investisseurs et opérateurs internationaux afin d'identifier des opportunités de financement et de structurer des projets touristiques de grande envergure, notamment des hôtels, des resorts et des partenariats public-privé.

L'institution estime que sa participation à ce forum mondial du tourisme renforce son engagement en faveur du développement durable de l'Angola, à travers la facilitation de l'investissement, le soutien à l'entrepreneuriat et la promotion de solutions financières adaptées au secteur.