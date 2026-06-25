Afrique: Mondial 2026 - Le Cap-Vert accroche l'Uruguay

Luanda — Les sélections du Cap-Vert et de l'Uruguay ont fait match nul 2-2 dans la nuit de dimanche à lundi, lors de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du monde 2026, disputée à Miami, aux États-Unis.

Les Cap-Verdiens ont ouvert le score à la 21e minute grâce à Kevin Lenini, sur un coup franc lointain, mais n'ont pas réussi à conserver leur avantage face à une équipe uruguayenne rapide et pressante.

La sélection capverdienne a encaissé deux buts en l'espace de sept minutes. Maximiliano Araújo (44') et Agustín Canobbio (45+6') ont permis aux Sud-Américains de renverser la situation avant la pause.

Cette situation a obligé le Cap-Vert à intensifier ses efforts, ce qui a conduit à l'égalisation par Hélio Varela à la 61e minute, entré en cours de jeu.

L'Uruguay a encore trouvé le chemin des filets, mais le but a été annulé pour hors-jeu.

Au classement, l'Uruguay et le Cap-Vert occupent respectivement la deuxième et la troisième place du groupe, avec deux points chacun, derrière l'Espagne (quatre points). L'Arabie saoudite ferme la marche avec un point.