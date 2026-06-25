Afrique: Tunisie - Première destination africaine des exportations italiennes, selon Rome

24 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

La Tunisie est devenue la première destination des exportations italiennes vers l'Afrique, a affirmé le vice-Premier ministre et ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, lors de sa participation au Forum économique et commercial tuniso-italien tenu à Tunis.

Selon les données citées par le responsable italien, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 6,5 milliards d'euros en 2025, répartis entre 3,4 milliards d'euros d'exportations italiennes vers la Tunisie et 3,1 milliards d'euros d'importations tunisiennes vers l'Italie, dégageant un excédent commercial de 234 millions d'euros en faveur de l'Italie.

Au premier trimestre 2026, les échanges bilatéraux ont poursuivi leur progression pour atteindre 1,7 milliard d'euros, en hausse de 2,9 % sur un an, tirée principalement par la croissance des exportations italiennes (+10,9 %). L'Italie demeure également le deuxième fournisseur et le deuxième client de la Tunisie, avec des parts de marché respectives de 16,8 % et 17,4 %.

Surtout, la Tunisie s'impose comme le principal marché africain des exportations italiennes, confirmant son rôle de plateforme stratégique entre l'Europe et le continent africain. Cette position s'appuie également sur la présence de plus de 1 000 entreprises italiennes implantées en Tunisie, générant plus de 85 000 emplois directs.

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Lors de son intervention, Antonio Tajani a souligné que la mission italienne en Tunisie vise à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir de nouvelles opportunités d'investissement, de coopération industrielle et de développement conjoint dans des secteurs stratégiques.

Le chef de la diplomatie italienne a insisté sur la solidité historique des relations entre les deux pays, rappelant que celles-ci dépassent les 70 ans de coopération officielle et s'inscrivent dans une continuité historique et humaine plus large.

Au-delà des échanges commerciaux, Rome et Tunis affichent une volonté commune d'élargir leur coopération vers les secteurs de l'énergie, des énergies renouvelables, de l'industrie, de l'innovation et de la formation. Antonio Tajani a également mis en avant la nécessité de développer les coentreprises et les investissements croisés afin de renforcer la compétitivité des deux économies.

La mission italienne s'inscrit dans un contexte plus large de coopération euro-méditerranéenne et africaine, notamment à travers le Plan Mattei pour l'Afrique, qui vise à renforcer les partenariats économiques et énergétiques avec les pays africains.

Le Forum économique et commercial tuniso-italien, qui a réuni environ 500 participants entre entreprises, institutions et organisations professionnelles des deux pays, illustre la volonté partagée de consolider un partenariat stratégique orienté vers la croissance, l'investissement et l'intégration économique régionale.

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