Tunisie: L'équipe nationale met le cap sur Kansas City - Une seule séance sur place

24 Juin 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid NALOUTI

Arrivé aux Etats-Unis, notre team national effectuera une seule séance à l'heure du match.

La délégation tunisienne est arrivée hier à 1h00 du matin à Kansas City en provenance de Monterrey à bord d'un vol direct qui a duré quatre heures. Au programme du séjour américain de notre sélection nationale, une seule séance d'entraînement à l'heure du match. Pour rappel, l'équipe de Tunisie affrontera les Pays-Bas ce vendredi à minuit en match comptant pour la troisième journée du premier tour (Groupe F). Un match qui s'apparente à une simple formalité pour l'équipe de Tunisie, éliminée après les deux lourdes défaites concédées face à la Suède (1-5) et au Japon (0-4).

A noter que la dernière séance d'entraînement à Monterrey, qui a eu lieu hier, s'est déroulée à huis clos.

Arous à la place de Talbi !

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Les échos en provenance du camp de base de l'équipe nationale se succèdent. Hervé Renard devra apporter des changements à son onze de départ, au niveau de la défense en particulier. Le sélectionneur national pense remplacer Montassar Talbi-- en baisse de forme-- par Adem Arous.

Les négociations toujours ouvertes

Selon les échos en provenance du camp de base de l'équipe nationale, les négociations sont toujours ouvertes avec Hervé Renard pour poursuivre l'aventure à la tête de l'équipe de Tunisie avec un traitement financier qui sera négocié après le retour à Tunis.

Malgré cette fenêtre d'ouverture, il est fort probable que le match contre les Pays-Bas soit le dernier de Hervé Renard à la tête de l'équipe de Tunisie à moins qu'une bonne prestation et, surtout, une réaction d'amour-propre, lui fasse changer d'avis. Le technicien français n'est pas emballé par l'ambiance qui règne au sein du groupe, ce qui explique sa réticence.

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