Tunisie: Italie - La Cheffe du gouvernement reçoit Antonio Tajani à Tunis

La Cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a reçu mercredi 24 juin 2026 à Tunis le Vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, Antonio Tajani.

Cette rencontre s'est tenue en marge des travaux du Forum économique tuniso-italien, en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, ainsi que de plusieurs responsables des deux administrations.

Les échanges ont porté sur les relations bilatérales entre la Tunisie et l'Italie ainsi que sur les moyens de renforcer la coopération dans différents domaines d'intérêt commun. Les deux parties ont également réaffirmé leur volonté de consolider le partenariat stratégique entre Tunis et Rome.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement continu des relations tuniso-italiennes, marqué par une intensification des échanges politiques et économiques entre les deux pays, notamment à travers le Forum économique tuniso-italien qui réunit responsables publics et acteurs économiques des deux rives de la Méditerranée.

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Les autorités tunisiennes et italiennes ont souligné l'importance de poursuivre la coordination et le dialogue afin de développer des projets conjoints et de renforcer les opportunités de coopération bilatérale dans les secteurs stratégiques.