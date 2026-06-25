Tunisie: Le fracas des armes contre la promesse de paix

Le protocole d'accord signé entre les Etats-Unis et l'Iran devait ouvrir une nouvelle étape au Proche-Orient; il prévoyait clairement la fin des opérations militaires sur l'ensemble des fronts, y compris au Liban. Sitôt les accords conclus, la violence a repris ses droits, comme si la logique de guerre refusait de céder la place à celle de la diplomatie.

Dans la nuit du 18 au 19 juin, de violentes frappes de Tsahal ont touché la région de Nabatiyé, dans le sud du Liban, faisant au moins seize morts. Quatre soldats de l'occupant ont également été tués. Une fois encore, le bruit des bombes a répondu à l'espoir fragile d'un cessez-le-feu.

Cette situation met en lumière une contradiction majeure, alors que le protocole prévoit explicitement l'arrêt des hostilités. Fidèle à sa logique de guerre, Netanyahu affirme que «le combat n'est pas terminé». La formule n'a rien d'anodin. Elle traduit la difficulté, voire la réticence, du boucher de Gaza à s'inscrire dans une dynamique de désescalade permanente.

Depuis des années, la guerre est devenue l'horizon politique de son gouvernement, un cadre dans lequel se déploie son discours sécuritaire. Reconnaître pleinement l'accord reviendrait à admettre que la voie militaire a des limites et que la sécurité ne peut être garantie uniquement par la force.

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Mais la nouveauté réside surtout dans l'attitude de Washington. Longtemps considéré comme un soutien indéfectible de son allié, le partenaire américain semble aujourd'hui faire entendre une voix plus exigeante. Les déclarations du vice-président J.D. Vance ont résonné comme un avertissement.

En invitant le gouvernement de Netanyahou à «ouvrir les yeux» et en rappelant que les deux tiers des systèmes de défense ayant protégé le pays contre les attaques iraniennes ont été financés par les contribuables américains, il a mis le doigt sur une réalité connue et évidente, souvent passée sous silence: l'autonomie stratégique de l'Etat sioniste demeure étroitement liée à l'aide de son protecteur.

Ce rappel à l'ordre constitue un tournant. Il suggère que le soutien militaire américain n'est pas un acquis intangible. Pour la population, habituée à considérer l'alliance avec Washington comme un pilier inébranlable de sa sécurité nationale, le message est brutal. Plus encore, il intervient dans un contexte où une partie de l'opinion publique du pays occupant demeure méfiante à l'égard des concessions accordées à l'Iran dans le cadre des négociations menées par l'administration Trump.

La question devient alors centrale : jusqu'où l'Etat sioniste peut-il s'affranchir d'un accord auquel il est partie prenante ? La poursuite annoncée de l'occupation du sud du Liban entre en collision directe avec les engagements contenus dans le protocole. Or, un accord international n'a de valeur que s'il est respecté par ceux qui l'ont signé. Le contourner ou l'ignorer reviendrait à affaiblir davantage un ordre régional déjà profondément fragilisé.

Pour Netanyahu, le défi est immense. Il doit choisir entre la poursuite d'une stratégie de confrontation sans arrêt et l'acceptation d'un cadre diplomatique imposé en partie par son principal allié. Ce choix dépasse la seule question libanaise, il engage l'avenir de la relation entre l'Etat sioniste et les Etats-Unis et la crédibilité même des efforts de paix dans la région.

Le Proche-Orient n'a pas besoin de nouvelles démonstrations de force ; il a besoin de dirigeants capables de transformer les accords en réalités (ce n'est clairement pas le cas aujourd'hui). Car lorsque les bombes parlent plus fort que les signatures, ce sont toujours les peuples qui paient le prix du silence de la paix.