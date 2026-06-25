Tunisie: Dans 16 municipalités - Coup d'envoi de l'octroi en ligne du permis de construire via la plateforme « Taamir »

La municipalité de Tunis a délivré, mercredi 24 juin 2026, le premier permis de construire entièrement en ligne via la plateforme nationale de gestion des permis de construire « Taamir », a annoncé Nabil Dahmani, directeur général du Centre informatique du ministère de l'Intérieur et président du comité de pilotage du projet.

S'exprimant en marge d'une journée d'information organisée à la municipalité de Tunis pour présenter la plateforme, il a indiqué que le système a été testé avec succès et que cette date marque également le lancement de sa généralisation à 16 municipalités à travers le pays.

Selon lui, ce projet s'inscrit dans la stratégie de renforcement des services numériques destinés aux citoyens et aux entreprises en Tunisie. Il vise à simplifier les procédures administratives, à rapprocher les services publics des usagers et à renforcer la transparence dans le traitement des dossiers.

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Nabil Dahmani a également souligné que la plateforme a été développée grâce à la mobilisation de l'ensemble des ministères concernés, en coordination avec l'Ordre des architectes tunisiens. Elle permet une gestion entièrement numérisée du processus, depuis l'inscription à distance du demandeur jusqu'à l'obtention du permis de construire.