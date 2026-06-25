Tunisie: 93 000 emplois et 320 entreprises - La coopération tuniso-allemande change d'échelle

Dans une tribune exclusive publiée à l'occasion du 50e anniversaire de la Chambre de Commerce et d'Industrie Arabo-Allemande (Ghorfa), le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a plaidé pour une refonte ambitieuse du partenariat bilatéral.

Il appelle à hisser la relation tuniso-allemande au rang de "partenariat stratégique, durable et renouvelé", en capitalisant sur soixante-dix ans de relations diplomatiques pour insuffler une nouvelle dynamique à la coopération économique.

Un bilan jugé "hautement positif" par le chef de la diplomatie tunisienne, qui souligne la solidité des échanges : l'Allemagne demeure le 3e fournisseur commercial de la Tunisie et son 2e investisseur étranger. Plus de 320 entreprises allemandes sont implantées sur le territoire tunisien, générant près de 93 mille emplois directs, essentiellement dans les secteurs électrique, mécanique et textile.

Les chiffres confirment cette vigueur. En 2025, les exportations tunisiennes vers l'Allemagne ont atteint 3,261 milliards d'euros, en hausse de 15 % sur un an, tandis que les importations en provenance d'Allemagne ont progressé de 10 %, à 2,134 milliards d'euros.

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Pour concrétiser cette ambition partagée, Nafti a annoncé la création imminente d'un "Forum d'affaires tuniso-allemand", dont la première édition est prévue à Tunis avant la fin de l'année 2026. Il a également invité les investisseurs allemands à participer à la 22e édition du Tunisia Investment Forum, qui se tiendra les 25 et 26 juin 2026.

Dans son éditorial, le ministre a mis en avant les atouts compétitifs du pays, en particulier l'objectif de 35 % d'électricité d'origine renouvelable à l'horizon 2030, ouvrant la voie à des projets majeurs dans l'hydrogène vert et les technologies de l'eau. Il a également rappelé le rôle de la Tunisie comme plateforme d'accès aux marchés africains, forte de son adhésion à la ZLECAf et au COMESA.

Cette publication intervient dans le sillage de la visite officielle du ministre à Berlin en mars dernier, suivie de tables rondes économiques qui ont jeté les bases de collaborations concrètes dans les domaines de l'hydrogène vert, de la numérisation et des infrastructures, en présence de hauts responsables politiques et industriels allemands, et de l'ambassadeur de Tunisie en Allemagne, Wacef Chiha.

En toile de fond, Nafti a rappelé la force des liens humains : la communauté tunisienne en Allemagne dépasse aujourd'hui les 130 mille personnes, tandis que la Tunisie a accueilli 11,3 millions de touristes en 2025, dont plus d'un million d'Allemands, témoignant de l'attrait renouvelé de la destination.