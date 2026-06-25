Maroc: La Fédération des jeunes avocats rejoint le mouvement de contestation contre le projet de loi 66.23

24 Juin 2026
Libération (Casablanca)
Par Rachid Meftah

La Fédération des associations des jeunes avocats du Maroc vient d'intégrer le mouvement de contestation mené par leurs aînés dans l'ensemble des barreaux du Royaume contre le projet de loi n°66.23 relatif à l'organisation de cette profession judiciaire.

Le collectif des jeunes robes noires a exprimé son rejet total de ce qu'il a qualifié de «reculs sérieux» inclus dans les dispositions dudit projet de loi et a annoncé, de ce fait, son intention de manifester cette position par des formes de protestation sans précédent pouvant évoluer jusqu'à l'observation de grèves de la faim ouvertes.

Cette position a été signifiée dans une déclaration publiée par le Bureau fédéral de l'Organisation à l'issue d'une réunion d'urgence consacrée exclusivement à l'examen et à l'étude dudit texte, objet de cette grande contestation qui a, par ailleurs, été renvoyé à la Commission de la justice et de la législation de la Chambre des conseillers à la suite de son approbation par la Chambre des représentants.

Là-dessus, la Fédération des associations des jeunes avocats du Maroc a estimé que ladite formule, objet de ce mouvement de constatation, se profile comme un coup de revers contre les accords antérieurs et un véritable recul quant aux obligations déclarées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour ce collectif, le projet de loi concocté par le gouvernement est manifestement « régressif » impactant lourdement l'exercice de la défense et affectant l'indépendance et l'immunité de cette profession juridique et judiciaire, mettant, ainsi, en péril son statut constitutionnel et sa vocation de préservation et de protection des droits et libertés.

Par ailleurs, la formation des jeunes robes noires a fustigé ce qu'elle estime « une réduction systématique des acquis historiques de la profession », en précisant que ledit projet controversé porte gravement atteinte aux principes de l'indépendance financière des avocats et affecte lourdement le système de leur protection sociale tout en réduisant les rôles constitutionnels de l'ensemble de la vocation des structures de défense, ce qui est susceptible d'impacter négativement les droits des justiciables et les garanties constitutionnelles de procès équitables.

Dans cette veine, la Fédération a annoncé qu'elle maintiendrait ouvertes ses réunions, appelant le Bureau de l'Association des barreaux à poursuivre les arrêts de travail et à accentuer les fréquences des mouvements de protestation jusqu'à ce que les exigences contestataires de ce projet soient revues et réexaminées (...)

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.