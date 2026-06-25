Maroc: Après le bac - La grande désillusion?

Chaque année, c'est le même rituel. Les cris de joie succèdent aux larmes, les réseaux sociaux se couvrent de mentions «très bien», les bouquets de fleurs circulent et les familles exultent. Le baccalauréat est enfin derrière eux. Une bataille est gagnée. Mais une autre, infiniment plus complexe, commence aussitôt.

Car au Maroc, l'après-bac n'est pas une simple formalité administrative. C'est souvent une plongée brutale dans le monde des choix, des doutes et des contradictions. Pendant des années, le baccalauréat a été présenté comme une destination. En réalité, il n'est qu'un point de départ -- et pour beaucoup de jeunes, ce départ ressemble davantage à un immense carrefour dépourvu de panneaux indicateurs.

Vertige des possibles : Le plus difficile n'est peut-être pas de réussir son bac

La vraie question n'est pas de savoir si l'on a obtenu une mention très bien ou assez bien. Elle est ailleurs: comment aider des milliers de jeunes à construire sereinement leur avenir sans leur faire croire qu'une seule décision à dix-huit ans déterminera toute leur vie?

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Jamais une génération n'a disposé d'autant d'options. Et paradoxalement, jamais le sentiment de désorientation n'a été aussi grand. Universités publiques, classes préparatoires, écoles d'ingénieurs, facultés de médecine, instituts spécialisés, établissements privés, formations professionnelles, études à l'étranger, entrepreneuriat, métiers du numérique, intelligence artificielle... l'offre s'est considérablement élargie.

Mais cette abondance engendre parfois un nouveau phénomène: la paralysie du choix. A dix-huit ans, des adolescents sont invités à prendre des décisions censées orienter plusieurs décennies de leur existence -- une responsabilité immense à un âge où beaucoup cherchent encore à découvrir leur propre personnalité. Car choisir une filière ne revient pas seulement à sélectionner un métier: c'est aussi choisir un mode de vie, un environnement social, un rythme de travail et, parfois, un avenir géographique.

La pression familiale, ce conseiller jamais très loin

Au Maroc, l'après-bac est rarement une affaire strictement individuelle. Parents, oncles, tantes et voisins deviennent experts en orientation scolaire pendant quelques semaines. Les conseils pleuvent avec la meilleure des intentions: «Fais médecine, tu auras un avenir assuré», «l'ingénierie, c'est plus sûr», «le commerce ouvre toutes les portes», «évite les lettres, il n'y a pas de débouchés» ...

Ces injonctions, souvent bienveillantes, placent néanmoins les jeunes face à un dilemme permanent: écouter leur passion ou obéir à la sécurité. Or les économies modernes enseignent justement l'inverse: les parcours professionnels ne seront plus linéaires. Il n'est plus rare de changer plusieurs fois de métier au cours d'une même carrière, tendance de fond que les mutations de l'économie mondiale -- explosion du capital spéculatif et montée corrélative de la précarité de l'emploi -- ne font qu'accentuer.

Le mythe du diplôme miracle et la revanche silencieuse de la formation professionnelle

Pendant longtemps, le diplôme était perçu comme un passeport automatique vers la réussite sociale. Cette équation est devenue beaucoup plus complexe. L'intelligence artificielle, la cybersécurité, la science des données, les énergies renouvelables, la santé numérique ou encore les métiers liés à la transition écologique dessinent déjà le Maroc des prochaines décennies.

Le défi n'est donc plus uniquement d'obtenir un diplôme, mais d'acquérir des compétences capables d'évoluer avec le temps. Le véritable capital d'un jeune ne sera peut-être plus son diplôme affiché au mur, mais sa capacité à apprendre tout au long de sa vie. Pendant des années, elle a souffert d'une image injustement dévalorisée.

Les mentalités évoluent pourtant. L'industrie automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables, le numérique, le tourisme et la logistique réclament des profils opérationnels que les amphithéâtres universitaires ne produisent pas toujours. L'avenir peut aussi s'écrire dans les ateliers, les laboratoires et les centres de formation spécialisés. Il est peut-être temps de cesser d'opposer les filières et de reconnaître que toutes les compétences contribuent à la construction du pays.

Les jeunes Marocains d'aujourd'hui héritent d'un monde singulier: économie mondialisée, mutations technologiques permanentes, changement climatique, métiers qui n'existent parfois pas encore. Mais cette génération possède aussi des atouts inédits -- une ouverture sur le monde, une maîtrise des outils numériques et une capacité d'adaptation remarquable. Encore faut-il lui offrir des repères suffisamment solides pour transformer ces atouts en opportunités.

Taux de réussite et insertion professionnelle : deux réalités à ne pas confondre

C'est ici que le débat change de nature. Car il faut distinguer clairement deux indicateurs que l'on a trop longtemps amalgamés: le taux de réussite aux études supérieures et le taux d'insertion professionnelle après l'obtention du diplôme. Ce sont deux réalités bien différentes, et leur confusion entretient des illusions dont les jeunes font les frais.

Sur le plan de la réussite académique, le tableau est globalement positif. Selon une étude du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS), environ 70% des diplômés du supérieur interrogés occupaient un emploi au moment de l'enquête. Les établissements sélectifs -- écoles d'ingénieurs, instituts de commerce, grandes écoles spécialisées -- affichent des taux d'insertion parfois supérieurs à 90%, témoignant d'une adéquation forte entre la formation et les besoins du marché.

Chômage des diplômés selon le HCP

Mais le tableau se noircit dès que l'on examine le chômage des diplômés. Les données du Haut-Commissariat au Plan (HCP) sont sans appel: en 2024, le taux de chômage des diplômés du supérieur atteignait 25,7%, soit près d'une personne sur quatre. Les chiffres trimestriels de 2025 indiquent une légère amélioration, mais la situation demeure préoccupante: le chômage des diplômés reste autour de 19%, bien au-dessus de la moyenne nationale.

Ces chiffres révèlent un paradoxe structurel: le Maroc ne souffre pas d'une pénurie de diplômés, mais d'un décalage persistant entre les formations dispensées et les besoins réels de l'économie. Le Royaume construit des usines automobiles, développe l'aéronautique, investit dans le numérique, les énergies renouvelables et la logistique, tandis qu'une part significative des diplômés continue d'être orientée vers des filières aux débouchés plus limités.

Les promesses implicites

Le véritable examen ne commence donc ni avec le baccalauréat, ni même avec l'obtention du diplôme. Il débute le jour où le jeune Marocain frappe à la porte du marché du travail. Et c'est là, souvent, que la promesse implicite faite par la société -- «étudie, décroche ton diplôme et l'avenir s'ouvrira devant toi» -- révèle ses limites. Cette équation n'est plus automatique.

La vie professionnelle moderne est devenue plus souple, plus mouvante et parfois plus imprévisible. L'après-bac n'est ni une sentence, ni une arrivée, ni une condamnation. C'est un commencement.

Et peut-être faudrait-il enfin le dire clairement à nos jeunes : ils n'ont pas à choisir leur vie entière à dix-huit ans. Ils doivent simplement choisir la première marche d'un escalier qu'ils auront encore le temps de redessiner plusieurs fois. Car au fond, le plus beau diplôme qu'une société puisse offrir à sa jeunesse n'est pas le baccalauréat, c'est le droit de se tromper, de recommencer et de continuer à avancer.