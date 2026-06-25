Maroc: L'attaquant marocain Ilyes Housni signe à l'AS Nancy

Le jeune attaquant franco-marocain Ilyes Housni s'est engagé avec l'AS Nancy Lorraine pour trois saisons, après une année passée avec le groupe Espoirs du PSG, indique mercredi le club français de Ligue 2.

« Attaquant de 21 ans, Housni est la troisième recrue de l'été à rejoindre Nancy », précise le club dans un communiqué, soulignant que le joueur formé au PSG où il découvre le monde professionnel, a été prêté à Al-Sadd au Qatar puis au Havre.

Après des débuts prometteurs en 2022 avec l'équipe senior du club parisien, l'international espoir marocain a été prêté en 2024 au Havre AC avec option d'achat pour une saison.

En sélection, le jeune attaquant a été convoqué en novembre 2023 avec l'équipe marocaine des moins de 17 ans par le sélectionneur Issam Charaï, pour des matchs amicaux contre les sélections du Danemark et des États-Unis.

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D'après le média sportif « Foot Mercato », Housni représente un profil atypique, efficace devant le but et capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs. Principalement aligné dans l'axe, a-t-il relevé, le joueur droitier aura l'occasion à l'AS Nancy de lancer sa carrière dans un championnat parmi les plus suivis d'Europe.