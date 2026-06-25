Afrique de l'Ouest: Cédéao, CPI et après ?

Le Niger a notifié son retrait de la Cour pénale internationale (CPI), annonce Waraa.

Une décision qui s'inscrit dans la rupture progressive du pays avec les institutions internationales depuis le coup d'État militaire de juillet 2023.

Le Niger avait déjà claqué la porte de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), aux côtés du Mali et du Burkina Faso, formant avec ces deux pays l'Alliance des États du Sahel (AES), un bloc souverain hostile aux organisations régionales et internationales perçues comme des instruments de l'influence occidentale.

Ce retrait de la CPI suit une tendance observée dans plusieurs pays africains, qui reprochent à la juridiction internationale de cibler disproportionnellement le continent africain tout en ignorant les crimes commis par les grandes puissances.

Pour la junte au pouvoir à Niamey, ces ruptures successives traduisent une volonté affichée de souveraineté totale, quitte à s'isoler davantage sur la scène internationale.