Afrique du Sud: Coupe du monde 2026 - Le pays arrache une qualification historique et jouera face au Canada en 16es

Avec un seul point avant la troisième journée, l'Afrique du Sud a réussi l'exploit de décrocher sa qualification en seizièmes de finale en s'imposant face à la Corée du Sud (1-0). Le héros s'appelle Thapelo Maseko et il permet à son pays de franchir le premier tour du Mondial pour la première fois de son histoire. Les hommes d'Hugo Broos croiseront le Canada dimanche 28 juin à 19h (TU).

Portés par un Thapelo Maseko en état de grâce, les Bafana Bafana ont renversé tous les pronostics pour s'offrir une qualification historique en 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Deux heures après le Maroc, l'Afrique compte un deuxième représentant en phase à élimination directe avec l'Afrique du Sud, qui n'avait pourtant pris qu'un seul point lors de ses deux premiers matchs.

Battus d'entrée par le Mexique (2-0), puis miraculeusement relancés grâce à une égalisation en toute fin de rencontre contre la Tchéquie (1-1), les Sud-Africains abordaient ce troisième match dos au mur. Face à eux, une Corée du Sud favorite sur le papier, tandis que dans l'autre rencontre de ce groupe A, la Tchéquie faisait face au Mexique pour tenter de se qualifier face à des hôtes qui avaient déjà validé leur ticket pour les seizièmes de finale.

Maseko délivre l'Afrique du Sud

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Dès le coup d'envoi, la rencontre entre Sud-Africains et Sud-Coréens s'est révélé ouverte et intense. Thapelo Maseko, très en vue, s'est montré le plus dangereux côté Bafana Bafana. Ses appels, sa vitesse et sa percussion ont constamment mis la défense sud-coréenne sous pression. En face, le gardien Seung-gyu Kim a retardé l'échéance autant que possible avec un double arrêt spectaculaire qui a maintenu la Corée du Sud à flot.

Pendant ce temps, le scénario était tout aussi indécis entre la Tchéquie et le Mexique. À ce moment du match, l'Afrique du Sud était alors virtuellement éliminée et la Tchéquie semblait tenir la corde pour la 3e place du groupe, avec encore l'espoir d'arracher la qualification. Mais la dynamique a rapidement basculé. Et qui d'autre que Thapelo Maseko pour venir libérer tout un peuple ?

Servi sur le côté gauche de la surface, l'attaquant sud-africain s'est mis sur son bon pied pour déclencher une frappe sèche. Le ballon a fusé entre les jambes du défenseur sud-coréen pour aller se loger au ras du poteau, hors de portée de Seung-gyu Kim. Un but aussi précieux que symbolique, qui propulse l'Afrique du Sud vers une qualification historique. Car pendant ce temps à Mexico, le Mexique venait enterrer définitivement les derniers espoirs tchèques avec un troisième but.

À l'inverse décevante après un début de tournoi plutôt convaincant, la Corée du Sud n'a pas su tirer profit de sa possession de balle (60%), se procurant quelques occasions en début de match et une dernière de la tête avec Jin-seob Park (90e+3), sans réussir à réellement menacer le but de Ronwen Williams (8 tirs, 3 cadrés). S'ils ne sont pas encore éliminés, les Coréens vont devoir attendre un peu pour savoir s'ils arrachent une place parmi les huit meilleurs troisièmes. Avec 3 points et une différence de buts de -1, ils sont pour l'heure devancés par la Bosnie (4 points), qualifiée, mais mieux placés que l'Écosse (3 pts, -3).