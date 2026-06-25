Afrique Centrale: Ebola - La RDC et l'Ouganda renforcent leur coopération sanitaire transfrontalière

La République démocratique du Congo et l'Ouganda ont lancé mardi 23 juin leur coopération sanitaire transfrontalière pour faire face à cette épidémie d'Ebola. La décision a été prise à l'issue d'une rencontre entre les autorités de deux pays à Aru-Centre, à environs 300 kilomètres au nord de Bunia (Ituri). Cette mutualisation sanitaire consiste au renforcement de la surveillance et le déploiement de laboratoires mobiles aux postes frontaliers d'Aru et Kasenyi.

Dans le mémorandum signé par les autorités congolaises et ougandaise, les deux parties s'engagent à partager régulièrement les données épidémiologiques entre les deux pays, à renforcer la surveillance sanitaire commune et ouvrir des centres de traitements d'Ebola dans les zones frontalières.

Pour mieux détecter les cas suspects et confirmés de la maladie à virus Ebola, les autorités de deux pays ont également décidé de déployer des laboratoires mobiles à Aru et Kasenyi. L'objectif consiste à prévenir la propagation de l'épidémie entre les deux pays.

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Pour l'Institut national de santé publique (INSP), qui a pris part à cette rencontre, cette coopération sanitaire transfrontalière renforce les dispositifs de riposte entre ces deux pays voisins, liés par d'importants échanges commerciaux.

« Aujourd'hui, nous venons de lancer cette collaboration sanitaire transfrontalière et nous venons de visiter le laboratoire où vont se faire le dépistage de la maladie à virus Ebola », a affirmé le directeur général de l'INSP, Dieudonné Mwamba.

Les autorités congolaises ont assuré leurs homologues ougandaises que la situation de la riposte contre Ebola demeure sous contrôle. Il y a plus d'un mois, l'Ouganda avait décidé de restreindre l'entrée des voyageurs en provenance de la RDC afin de limiter le risque de propagation de la maladie sur son territoire.